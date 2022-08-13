特朗普大宅搜查令曝光「致命」一點　出戰2024大選計劃可能折翼？

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）位美國佛州的海湖莊園週初被聯邦調查局（FBI）搜查。14日被公開的搜查令顯示他被指涉嫌違反間諜法、妨礙司法公正、破壞聯邦政府文件紀錄3項罪名。他傳再度出戰2024大選的計劃會受影響嗎？



特朗普海湖莊園被搜：圖為2022年8月12日，鏡頭下被法院公開的搜查令。這是8月8日聯邦調查局人員在美國前總統特朗普位於佛州棕櫚灘的海湖莊園執行的搜查令。（AP）

央視引述美國主流媒體11日援引知情人士的說法稱，FBI於8日搜查特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）時尋找的東西，當中不僅包括與核武器有關的最高機密文件，甚至或涉及一些比最高機密更為機密的海外行動資料。

FBI的搜查令於12日公布，美媒稱司法部正在刑事調查特朗普涉嫌的三項聯邦罪名：違反《間諜法》（Espionage Act）、妨礙司法公正、對政府記錄進行非法處理。

《間諜法》列明，未經授權保留可能危害美國或有助於敵方的國家安全資訊是違法；搜索令上列出的另外2條法例分別是破壞或隱匿文件以妨礙政府調查是犯罪，以及更廣泛禁止非法移交政府的文件。違反上述法律且罪成將面臨嚴厲懲罰，《間諜法》是最高10年有期徒刑，妨礙司法公正為最高20年的有期徒刑。

《美國法典》列明，故意和非法地隱藏、移除、損毀、塗抹、偽造或銷毀相關政府文件，將可被罰款或面臨最高刑罰入獄3年，或兩者兼而有之，被定罪者還會失去擔任公職的資格。

↓曾在美前國務卿希拉里（Hillary Clinton）競選活動中擔任法律顧問的伊萊亞斯（Marc Elias）指出，特朗普被指涉及的罪名的震撼之處，就是倘若罪立，他將無法再度出戰大選。不過伊萊亞斯也指出，將這罪名用於起訴時任總統的他，可能會面對不少法律挑戰。

The media is missing the really, really big reason why the raid today is a potential blockbuster in American politics.👇 pic.twitter.com/3BdI9NA9Az — Marc E. Elias (@marceelias) August 9, 2022

搜索令載列妨礙司法的法律條文，或顯示針對特朗普的調查不只關於可能非法保留紀錄，還有他是否試圖妨礙單獨或更廣泛的刑事調查。最新曝光資料也顯示，司法部對他的調查行動大幅升級，可能意味這是他在政治上迄今以來危險時刻之一。

美國也有多家媒體引述法律界人士稱，美國憲法僅規定總統須持有美國公民身份、至少35歲以及至少在美國居住14年。換句話說，即使他根據《美國法典》第2071條被定罪，但從合憲角度，也不意味着他就喪失再次參加大選的機會。海湖莊園被搜更可能會促使特朗普加快宣布參選。