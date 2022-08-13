特朗普大宅搜查令曝光「致命」一點 出戰2024大選計劃可能折翼？
美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）位美國佛州的海湖莊園週初被聯邦調查局（FBI）搜查。14日被公開的搜查令顯示他被指涉嫌違反間諜法、妨礙司法公正、破壞聯邦政府文件紀錄3項罪名。他傳再度出戰2024大選的計劃會受影響嗎？
央視引述美國主流媒體11日援引知情人士的說法稱，FBI於8日搜查特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）時尋找的東西，當中不僅包括與核武器有關的最高機密文件，甚至或涉及一些比最高機密更為機密的海外行動資料。
FBI的搜查令於12日公布，美媒稱司法部正在刑事調查特朗普涉嫌的三項聯邦罪名：違反《間諜法》（Espionage Act）、妨礙司法公正、對政府記錄進行非法處理。
《間諜法》列明，未經授權保留可能危害美國或有助於敵方的國家安全資訊是違法；搜索令上列出的另外2條法例分別是破壞或隱匿文件以妨礙政府調查是犯罪，以及更廣泛禁止非法移交政府的文件。違反上述法律且罪成將面臨嚴厲懲罰，《間諜法》是最高10年有期徒刑，妨礙司法公正為最高20年的有期徒刑。
《美國法典》列明，故意和非法地隱藏、移除、損毀、塗抹、偽造或銷毀相關政府文件，將可被罰款或面臨最高刑罰入獄3年，或兩者兼而有之，被定罪者還會失去擔任公職的資格。
↓曾在美前國務卿希拉里（Hillary Clinton）競選活動中擔任法律顧問的伊萊亞斯（Marc Elias）指出，特朗普被指涉及的罪名的震撼之處，就是倘若罪立，他將無法再度出戰大選。不過伊萊亞斯也指出，將這罪名用於起訴時任總統的他，可能會面對不少法律挑戰。
The media is missing the really, really big reason why the raid today is a potential blockbuster in American politics.👇 pic.twitter.com/3BdI9NA9Az— Marc E. Elias (@marceelias) August 9, 2022
搜索令載列妨礙司法的法律條文，或顯示針對特朗普的調查不只關於可能非法保留紀錄，還有他是否試圖妨礙單獨或更廣泛的刑事調查。最新曝光資料也顯示，司法部對他的調查行動大幅升級，可能意味這是他在政治上迄今以來危險時刻之一。
美國也有多家媒體引述法律界人士稱，美國憲法僅規定總統須持有美國公民身份、至少35歲以及至少在美國居住14年。換句話說，即使他根據《美國法典》第2071條被定罪，但從合憲角度，也不意味着他就喪失再次參加大選的機會。海湖莊園被搜更可能會促使特朗普加快宣布參選。