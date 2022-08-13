特赦李在鎔　韓國希望財閥改革但仍懷念三星的情意結

韓國政府8月12日宣布，應15日光復節公布特赦1693名正在復役或緩刑名單，當中包括了三星少主，集團副主席李在鎔。儘管實際上李在鎔已假釋，特赦僅具象徵意義，但這卻確實有如政府宣布特赦的目的——促進疫後國家經濟復甦與社會穩定。



李在鎔因捲入前總統朴槿惠的貪污醜聞，在2017年被判囚5年，後改判為2年6個月後假釋。但仍被限制至服刑期結束5年內，不得在三星工作，特赦意味李在鎔得以復職重掌三星集團。

然而在李在鎔假釋期間早已正代表三星繼續工作，包括在5月迎接到訪的美國總統拜登（Joe Biden）參觀三星廠房，這次特赦僅具象徵意義。

圖為5月20日，李在鎔代表三星接待到訪的拜登，參觀三星廠房。（Getty）

在韓國前十的企業經濟產出，約佔韓國GDP的80%，這些大型財閥有如帝國，由上至下深入韓國社會。三星是其中的最大一間，它不只生產智能手機或家電、三星還經營着酒店、醫院、保險、造船還有主題公園。

三星無所不在，是韓國「大到不能倒」的企業。他們甚至影響着韓國政治，李在鎔的案件就是因其被指賄賂朴槿惠的助手，以獲取政府對三星集團兩間子公司合併案的支持。他的父親李健熙同被判處賄賂和欺詐罪，但他沒有服過一天的牢獄之災。

因此在朴槿惠的倒台，李在鎔被捕，判刑5年後，韓國民眾期待財閥政治與官商勾結得以結束。李在鎔的案件時歷數年，在一次高等法院的判決釋放了他後隨即因另一罪名被捕，再被判處入獄。但前任總統文在寅在數個月後還是假釋了他，並稱這「符合國家利益」。

圖為2017年8月，李在鎔出席法院裁判。李在鎔被判賄賂罪成，入獄5年。（Getty）

尹錫悅的特赦也同樣，政府表示企業需要有領導人的帶領，促進疫後經濟發展。很多經濟學者認為，這沒有理據支持，因在李在鎔進出監獄期間，三星的表現仍十分好。改革倡導者們表示，韓國經濟多年增長放緩，政府需要結束對財閥的依賴，才能真正向前。

儘管如此，批評者的失望並沒未在更廣泛的韓國公眾中反映出來，在最近的一項民意調查顯示，有70%的人支持特赦李在鎔。

多倫多大學政治社會學教授李永慶（Lee YoonKyung，音譯）表示，國民對打擊腐敗和改變財閥影響的願望仍然存在，但同時對韓國正在衰退的恐懼感到擔憂，他們正試圖捍衛三星在世界舞台上代表韓國剩餘的自豪感。

「幾十年來韓國人一直有個信念，若三星做得好，韓國就會做得好。」「在經濟低迷的今天，人們希望看到一些具體的象徵表明韓國正在向前發展，而李在鎔的獲釋就是一個象徵。」