拜登亞洲行首站韓國　與尹錫悅訪三星工廠　稱將加強供應鏈合作

美國總統拜登（Joe Biden）5月20日乘專機飛抵韓國，展開他上任後第一次訪問亞洲訪問行程。首站是與韓國總統尹錫悅共同視察三星電子半導體工廠，拜登稱將同韓國加強供應鏈合作。



韓聯社報道，韓美將構建基於尖端技術和供應鏈的經濟安全同盟。

報道稱，拜登搭乘專機空軍一號抵達位於京畿道烏山市的駐韓美軍空軍基地後，首站往位於京畿道平澤市的三星半導體工廠參觀。

拜登、尹錫悅等人2022年5月20日參觀三星半導體工廠（AP）

尹錫悅在工廠正門迎接拜登到訪，之後在三星電子副會長李在鎔的指引下，拜登與尹錫悅視察工廠內部，參觀正在啟動的第一生產線和正在建設的第三生產線。

韓國總統辦公室20日則稱，拜登與尹錫悅此行表達兩國通過半導體合作、加深韓美經濟安全同盟關係進而攜手解決全球供應鏈問題的堅強意志。

尹錫悅視察三星電子平澤半導體工廠後發表講話稱，希望韓美關係能藉此次視察的集會，發展成為基於尖端技術和供應鏈合作的經濟安全同盟。李在鎔則說，期待韓美半導體合作進一步發展。

拜登表示，透過與像韓國這樣與華府共享價值的同盟和夥伴緊密合作，確保雙方需求並加強供應鏈恢復能力至關重要。他還強調，韓美同盟是地區和平、穩定和繁榮的核心軸。

韓國新任總統尹錫悅（右）2022年5月20日在三星半導體工廠迎接美國總統拜登（左）到訪（AP）

拜登21日下午將前往位於首爾銅雀洞的國立首爾顯忠院，之後到龍山總統府與尹錫悅會談。會談分為小型會談與擴大會談等環節，持續約90分鐘。韓美領袖會後將共同會見記者，發表韓美聯合宣言，宣布韓美結成技術同盟。

是次會議議題包括朝鮮問題、經濟安全、區域合作等。兩國期待會面將推動韓美同盟發展成為「全面戰略同盟」。聯合記招之後，尹錫悅將為拜登在國立中央博物館設宴，國內十大集團掌舵人將列席。

拜登22日訪問烏山空軍基地並駐韓美軍官兵見面。當天下午他將飛往日本訪問。

圖為美國總統拜登將展開訪亞之旅。2022年5月19日他在美國馬里蘭州安德魯斯空軍機地登上空軍一號，臨行前向在場人士舉起姆指示意。

韓國總統發言人室20日稱，拜登訪韓期間，韓總統辦公室和美國白宮將新建討論經濟安全熱點問題的常設對話機制。

發言人稱，韓國經濟安全秘書王允鐘和美國白宮國家安全委員會（NSC）技術和國家安全首席助理查布拉（Tarun Chhabra）20日上午在首次通話中就此達成一致意見。雙方商定通過該對話機制隨時、例行協調經濟安全問題和應對戰略。

發言人室方面表示，新設經濟安全對話機制意味着韓美兩國將更緊密加強政策協調，共同應對包括半導體、二次電池、人工智能（AI）等尖端技術合作以及供應鏈構建在內的技術同盟核心議題。