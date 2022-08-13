撒旦詩篇｜魯西迪遇襲重傷靠儀器吊命　被狂插10-15次　1眼恐失明

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日在紐約準備出席講座時，遭一名男子衝上台襲擊，疑犯當場被制服。英國天空新聞引述目擊者稱，他頸部及腹部曾被刀刺多達10至15下次。



《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）2022年8月12日在紐約準備出席講座時，遭一名男子衝上台襲擊，導致他身中多刀重傷。圖為魯西迪2017年11月15日出席美國國家圖書獎及晚宴時的情形。（AP）

經理人懷利（Andrew Wylie）表示，魯西迪的其中一隻眼可能失明，另外他的肝臟被刺並受損，手部神經受損，目前已接上呼吸機維生，形容情況不太樂觀：「消息不好」

懷利說，他被直升機緊急送院後已不能說話，並在接受長達數小時的手術。

《撒旦詩篇》作者魯西迪2022年8月12日早上11時左右在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）出席講座，主持人介紹他時，一名男子突然衝上台行兇，用刀狂插他十多刀，導致他重傷。疑兇當場被捕，他是來自新澤西州的24歲男子馬塔爾（Hadi Matar），圖為他在肖托誇學院外快被押上警車的情形。（AP）

美聯社報道，魯西迪12日早上11時左右在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）出席講座，主持人介紹他時，一名男子突然衝上台行兇，他之後倒在地上，同場的主持頭部亦受輕傷。而從現場照片可見，講台上的佈景板有一片血迹。

《撒旦詩篇》作者魯西迪2022年8月12日早上11時左右在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）出席講座，主持人介紹他時，一名男子突然衝上台行兇，用刀狂插他十多刀，導致他重傷。圖為案發後現場被拍下鮮血濺在講台上的屏幕的情形，有待清理。（AP）

魯西迪遇襲後，多人上台為他急救，當局派出直升機將他送院。

警方公布疑犯是來自新澤西州的24歲男子馬塔爾（Hadi Matar），當局正調查對方行兇動機。

《撒旦詩篇》作者魯西迪8月12日準備出席講座時遇襲，頸部及腹部被刺傷，多人即時為他進行急救。（AP）

現年75歲的魯西迪在1981年憑《午夜之子》成名，之後的作品《撒旦詩篇》更揚名世界，惟該篇作品被指褻瀆伊斯蘭神明，從1988年起遭伊朗封殺，時任最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）更下追殺令。

伊朗政府一直與有關追殺令劃清界線，惟當地的反魯西迪情緒沒有消退，在2012年，一個半官方宗教基金籌得大約330萬美元懸賞，不過魯西迪當時稱沒有證據顯示民眾對此感到興趣。