多國杯葛貨品、威脅斷交　印度執政黨侮辱伊斯蘭先知陷外交危機

印度總理莫迪所屬印度人民黨（BJP）發言人上月出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德和其妻子，讓國內穆斯林大為光火，更惹怒整個穆斯林世界，掀起一場外交危機風波。繼沙特阿拉伯為首的約20國傳召印度大使並作出譴責後，印度、巴基斯坦、孟加拉等地於日前（10日）爆發大型的穆斯林示威，部分示威者要求懲罰甚至處死涉事者，還有許多中東民眾揚言罷買印度貨品。《半島電視台》（Al Jazeera）更分析批評，印度大肆散佈「伊斯蘭恐懼症」（Islamophobia）。



上月26日，在印度一個電視台辯論節目中，人民黨全國發言人夏爾瑪（Nupur Sharma）不僅公然貶損穆斯林禮拜及嘲笑在場的穆斯林辯論對手，還公開就伊斯蘭教先知穆罕默德及其最年輕妻子阿伊莎（Aisha）之間的私生活發表揣測言論。其惹火言論被英國廣播公司（BBC）等西方媒體，批評為「本質上具有冒犯性」。有關節目片段於社交媒體上流傳後，旋即燃起穆斯林世界的怒火。

及後，人民黨德里傳媒負責人金達爾（Naveen Kumar Jindal）於本月1日也在社交平台發表挑釁先知穆罕默德的言論，導致國內反彈聲浪迅速擴大，加劇了這場宗教爭議風波。

夏爾瑪的言論引發國內穆斯林的不滿，有示威者焚燒其假人洩忿。(AP)

印度國內的穆斯林近期在海得拉巴、坎普爾和斯利那加等多個城市示威，其中以17世紀落成的德里賈瑪清真寺外舉行的集會聲勢最浩大。有示威者高呼反政府口號，要求逮捕涉事兩人，並縱火燒車、焚燒假人、投擲石塊雜物，部分地方的示威更演變成衝突，警方到場施放催淚彈甚至開槍鎮壓，據知至少逾百人被捕及有多人受傷。其中，東部城市蘭契（Ranchi）有兩名示威者中彈身亡，市政府實施宵禁。

人民黨於6月5日發表聲明重申尊重所有宗教：「我們強烈反對侮辱或貶低任何宗教或教派的意識形態，我們不推崇相關思想或會進行此舉的人士。」該黨又指已暫停夏爾瑪的職務以作調查，並將金達爾開除出黨。新德里警方亦於數日後表示正就夏爾瑪和金達爾等9人涉及破壞公共安寧、煽動分裂和散播仇恨等指控展開初步調查，惟暫仍未能平息風波。

被停職的夏爾瑪事後在社交平台發文道歉，惟她仍辯稱：「我在生氣下講了些話。若我的言論傷害了任何人的宗教感情，我收回先前的言論」。

鄰國巴基斯坦、孟加拉等地也有示威，圖為6月8日巴基斯坦的抗議活動。(AP)

開罪整個穆斯林世界

上周，沙特阿拉伯、伊朗、印尼、馬來西亞等多個穆斯林國家，紛紛傳召印度大使作出抗議，譴責相關印度政客的侮辱性言論。其中，卡塔爾政府要求印度官方道歉、指責新德里當局挑起「暴力和仇恨的循環」，並召見印度駐該國大使表達關切。巴基斯坦新任總理夏巴茲（Shahbaz Sharif）則表示：「莫迪執政下的印度，即是踐踏宗教自由和迫害穆斯林的鐵證。」

由此引發的示威浪潮亦蔓延至多個伊斯蘭國家。孟加拉首都達卡的集會有逾10萬人參與，示威者高呼要求吊死冒犯先知的印度官員；巴基斯坦第一大城市卡拉奇，數千民眾響應宗教團體和政黨號召上街集會，呼籲抵制印度貨品以示抗議；而在穆斯林人口最多的印尼，首都雅加達的印度大使館外也有集會要求印度當局向穆斯林道歉；伊朗首都德黑蘭亦有民眾在當地大學集會抗議，示威者揚言不能容忍有人侮辱他們的信仰和價值觀，指夏爾瑪等人的言論觸犯「紅線」。

巴基斯坦有民眾要求驅逐在當地的印度勞工。(AP)

此外，科威特有超市和百貨公司連日將印度大米、茶葉、香料等貨品下架，以示不滿；巴基斯坦則有示威者要求所有穆斯林國家與印度斷交，還要求政府關閉駐印度高級專員公署及杯葛印度產品。

盛傳「大換血理論」 宗教對立難解？

與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）月初批評印度宗教自由下降時的態度不同，莫廸政府對穆斯林的反應明顯收起挑釁的姿態，對一眾海灣國家的立場也明顯溫和得多。印度外交部迅速發表聲明澄清，人民黨黨員的不當言論並不代表新德里政府立場，僅是少數人士的主張。

印度政治學者Happymon Jacob分析指，印度很需要作為重要貿易和能源夥伴的海灣國家。(Central European University)

印度政治學者Happymon Jacob分析指，印度在地緣政治上具有重要性，因此沒有西方國家在區內願意與之抗衡，惟一眾海灣國家為印度重要的貿易和能源夥伴，「我們需要他們較他們更需要我們更多」。例如，最先表達不滿的卡塔爾為印度最大的液化天然氣供應國，也是印度農民工的重要目的地。海灣國家還供應印度三分二的石油，並聘用約 900萬印度工人。

莫迪近年也積極與波灣國家來往，旨在促進雙邊貿易發展。有意見認為這些國家有足夠的影響力，對印度的利益造成真正的損害。

雖然，印度對穆斯林和海灣國家的態度明顯較友善，惟當地穆斯林或許也難寄望事件能讓當局對他們更加尊重。民權份子Harsh Mander認為，人民黨在國外息事寧人的策略難以在印度國內造成任何影響，相信其黨員將不會收斂煽動針對穆斯林的暴力行為，類似事件的重演似乎無法避免。

自2014年執政以來，總理莫迪大力推行「印度教民族主義」，導致國內仇視穆斯林的言論和暴力事件激增。(AP)

今天，全印度約有兩億穆斯林，約佔一成三全國人口。印度總理莫迪自2014年執政以來，大力推行「印度教民族主義」，導致國內仇視穆斯林的言論和暴力事件激增。

事實上，印度最近盛傳的「大換血理論」也在嚴重挑動兩教的仇恨。極右派印度教祭司Yati Narsinghanand日前向全國10億印度教徒發出警告，表示如果不生更多的印度教孩子，就得準備生活在伊斯蘭教的國度，甚至揚言：「隨着穆斯林人口快速增加，2029年印度將出現一位穆斯林總理。屆時半數印度教徒將被迫皈依伊斯蘭教，40%教徒恐遭殺害。」相關言論在印度極右派政治人物和媒體的廣泛宣傳下，已經深植在印度教徒心中，大大加劇宗教族群間的對立。