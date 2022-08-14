撒旦詩篇｜襲擊魯西迪疑犯被控企圖謀殺　庭上否認控罪

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日準備出席講座時，被一名24歲男子衝上台襲擊事件。紐約州檢察部門13日起訴疑犯企圖謀殺及襲擊罪，但他在庭上否認控罪。



美聯社及《衛報》報道，24歲的馬塔爾（Hadi Matar）被控一項二級企圖謀殺及一項二級襲擊罪，根據紐約州法例，假如企圖謀殺罪名成立，馬塔爾面臨最高25年監禁。

他在13日被押解提堂時，否認兩項控罪，法官早前下令他不准保釋。

至於魯西迪目前仍然留院，其經理人懷利（Andrew Wylie）稱對方其中一隻眼可能失明，另外他的肝臟和手部神經都受損，現時需要靠呼吸機維生，形容情況不太樂觀。

事件發生於12日早上，魯西迪原本在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）的講座發表講話，討論美國為流亡作家提供庇護的重要，但他在上台時，遭馬塔爾襲擊，而同場的73歲主持亦受傷。

警方沒有透露馬塔爾行兇動機，不過外界普遍認為，事件可能與他的著作《撒旦詩篇》被指褻瀆伊斯蘭神明，並遭伊朗時任最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下追殺令有關。