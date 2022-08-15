美國兩黨議員今早晤蔡英文　中方批挑起兩岸對抗

繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）後，美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）率領訪問團8月14日訪台。中國駐美大使館批評此舉挑起對抗，干涉中國內政。



台灣「外交部」表示，訪問團15日上午將會見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，也計劃拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

馬基抵台後在Twitter發文指，此行重申美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。

I’m traveling to Taiwan with a bipartisan congressional delegation to reaffirm US support for Taiwan and encourage stability and peace across the Taiwan Strait. https://t.co/SAnXwuHKe2 — Ed Markey (@SenMarkey) August 14, 2022

中國駐華盛頓大使館14日表示，美國國會議員應按照美國政府的一個中國政策行事，並指這次的訪問團再度證明美國不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起對抗，干涉中國內政。

全團合計5人，分別是美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、代表加州的民主黨眾議員加拉門迪（John Garamendi）、代表加州的民主黨眾議員的洛溫塔爾（Alan Lowenthal）、代表維珍尼亞州的民主黨眾議員的拜爾（Don Beyer）及代表美屬薩摩亞的共和黨眾議員拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

台灣「外交部」稱，馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時曾投票支持《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），為目前美國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。

部門又稱馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。