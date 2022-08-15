中菲重啟鐵路貸款協商　尋求開展海上合作項目

菲媒8月14日報道，菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）與中國駐菲大使黃溪連同意，將重啟北京提供貸款的鐵路建設計劃協商，並尋求開展海上合作項目 。



菲交通部14日表示，包蒂斯塔11日在中國駐菲大使館會見了中國大使黃溪連，他們同意重啟重大交通項目的談判。他們也談及兩國海岸警衛隊之間的熱線溝通和法律事務合作，但沒有透露更多細節。

黃溪連12日表示，我們就中菲基礎設施合作，特別是鐵路合作進行了建設性的討論，「（我）希望中菲在基礎設施、鐵路等領域的合作早日取得更多實實在在的成果，為菲律賓帶來更多利益。」

據中國駐菲律賓大使館11日在網站指出，黃溪連當天表示，基礎設施合作是中菲務實合作一大亮點。中方願與菲交通部就「好建多建」計劃加強對接，一如既往推進包括基礎設施在內的各項務實合作。

包蒂斯塔表示，菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr ）十分重視鐵路建設，明確表示要全力推進鐵路項目建設。雙方已成功開展若干項目合作，未來菲方願繼續與中方密切配合，推動兩國鐵路等基礎設施項目合作取得新進展。

英媒7月16日曾引述菲律賓官員稱，總統小馬可斯已下令交通部，重新談判3個總預算達49億美元、前朝政府與中國達成的鐵路項目計劃貸款協議。

鐵路項目的談判始於2018年，在前總統杜特爾特執政期間，他尋求加強與北京的關係，擱置長期在南海的領土爭端，以換取數十億美元的援助、貸款和投資承諾，包括他的基礎設施計劃。由於北京未採取行動回應杜特爾特政府的資金請求，3項計劃的發展援助協議視為撤銷，將在現任總統小馬可斯任內重新協商。