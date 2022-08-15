歐洲旱災｜萊茵河水位接近臨界低位　物流公司擬改陸路運輸應對

歐洲面臨嚴重乾旱，萊茵河（the Rhine）水位已經接近臨界低點，令大型船舶難以通航，航運公司準備停止萊茵河的貨物運輸，以為最壞情況做好準備。



萊茵河中部考布鎮（Kaub）附近的一個瓶頸處，官方8月13日下午水位測量為37厘米；如果水位低於40厘米，大型重型船舶會無法通過。

雖然考布的航道深度約為150厘米，但專家表示，如果水位低於量規的35厘米，即使是輕型或經過特殊改裝的貨船，要通航也會變得棘手。水位低於30厘米的話，會被視為貨船無法通過；航運當局預測，水位可能會在下週初進一步降至30厘米。

物流公司Contargo在12日表示，基於安全原因，準備停止萊茵河和中萊茵河的運輸，並計劃將部分貨物轉移到貨車上。然而，公路和鐵路的貨運能力仍然有限。

萊茵河沿岸依靠船舶接收原材料和交付成品的公司預計將面臨延誤和短缺。如果萊茵河的航運停止，燃煤電廠和加油站也可能出現供應短缺。

德國政府正在制定應變措施。英媒14日引述該國交通和經濟部一項法令草案顯示，若萊茵河的水位進一步下降並阻礙河道航運，德國計劃優先考慮利用鐵路網絡，運輸能源生產所必需的材料和設備，目的是確保發電站、煉油廠、電網和其他系統相關基礎設施可能保持營運。