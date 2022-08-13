英格蘭八個地區被列為乾旱地區

英國環境署（Environment Agency）8月12日宣布，包括倫敦等地的英格蘭八個地區被列為乾旱地區，當地水務公司開始限制用水，但強調重要供水充足。



英國廣播公司（BBC）報道，環境署管轄的14個區域中，有8個進入乾旱狀態，包括肯特郡和南倫敦（Kent and South London）、赫特福德郡和北倫敦（Herts and North London）、泰晤士（Thames）、東密德蘭（East Midlands）、東盎格利亞（East Anglia）、德文郡及康沃爾郡（Devon and Cornwall）等，涵蓋英格蘭東部、東南及西南部大部分地區。

當局預計，約克郡（Yorkshire）及西密德蘭（West Midlands）可能在8月較後時間同被列為乾旱地區。

這些地區進入乾旱狀態後，政府及水務公司將會採取應對措施，包括禁止非生活必須用水、呼籲民眾節約用水。當局估計乾旱可能維持一段長時間，更警告將來或限制農作物種植等。

英國早前受到熱浪侵襲，多個地方氣溫一度升至攝氏40度以上，再加上持續乾旱，導致河流及水塘乾涸。英國水文學研究所（UK Centre for Ecology and Hydrology）的分析指，英格蘭南部及威爾斯的乾旱情況可能持續到10月，而且認為在未來一至三個月需要有巨大降雨量才可為河流、水塘及地下水位回復至正常水平，惟有科學家憂慮，乾旱的土地或難以應付突如其來的雨量，警告屆時將會發生暴洪。