英格蘭八個地區被列為乾旱地區

英國環境署(Environment Agency)8月12日宣布,包括倫敦等地的英格蘭八個地區被列為乾旱地區,當地水務公司開始限制用水,但強調重要供水充足。



英國廣播公司(BBC)報道,環境署管轄的14個區域中,有8個進入乾旱狀態,包括肯特郡和南倫敦(Kent and South London)、赫特福德郡和北倫敦(Herts and North London)、泰晤士(Thames)、東密德蘭(East Midlands)、東盎格利亞(East Anglia)、德文郡及康沃爾郡(Devon and Cornwall)等,涵蓋英格蘭東部、東南及西南部大部分地區。

當局預計,約克郡(Yorkshire)及西密德蘭(West Midlands)可能在8月較後時間同被列為乾旱地區。

這些地區進入乾旱狀態後,政府及水務公司將會採取應對措施,包括禁止非生活必須用水、呼籲民眾節約用水。當局估計乾旱可能維持一段長時間,更警告將來或限制農作物種植等。

英國早前受到熱浪侵襲,多個地方氣溫一度升至攝氏40度以上,再加上持續乾旱,導致河流及水塘乾涸。英國水文學研究所(UK Centre for Ecology and Hydrology)的分析指,英格蘭南部及威爾斯的乾旱情況可能持續到10月,而且認為在未來一至三個月需要有巨大降雨量才可為河流、水塘及地下水位回復至正常水平,惟有科學家憂慮,乾旱的土地或難以應付突如其來的雨量,警告屆時將會發生暴洪。