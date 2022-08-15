KK園區是什麼？　被指對人質殘暴程度更高　緬甸軍政府也管不了

近來屢傳台灣人赴柬埔寨等東南亞國家打工被囚，這些詐騙案引發世界關注，詐騙集團的大本營是在柬埔寨西港，而號稱「東南亞最終站」的緬甸KK園區，是整個東南亞轉賣的終點。



全球反詐騙組織（GASO）成員Sammy表示，緬甸KK園區雖然不是規模最大，內部約有1萬人，但它卻是最殘暴。KK園區位於緬甸東南部克倫邦（Kayin State）城市妙瓦底（Mia-wadi，又譯作苗瓦迪），緊鄰泰國邊界。

若是被騙到柬埔寨西港的「豬仔」人質，不太容易會被打死，因為還有轉賣的價值，但若是到了緬甸KK園區，因為已是終點站，接下來不會再被轉手，且該園區本身已建立器官販賣的龐大管道，若是人質沒價值，就會被送去活摘器官。

西港地區的詐騙集團雖然會動用暴力，但最終目的仍是要從人質身上擠錢；但緬甸KK園區本身已有器官販賣的管道，不會怕人質喪命，所以在緬甸的殘暴程度更高，尤其它屬於叛軍屬地，連緬甸政府軍都沒有辦法。

根據本網記者在網上搜尋，發現不止是台灣人受騙，不少中國大陸網民也親身描述自己被騙到妙瓦底KK園區工作的恐怖經歷，區內要求他們從事詐騙工作，如果未能達到業績要求，面臨的就是「跑不完的步，搬不完的磚」，更可能「會用實木棍用盡全力打你」。跑出園區的話，外面還有克倫邦士兵，見到逃跑的人就會直接開槍射擊。

為何叛軍勢力如此大？KK園區所在的克倫邦，政府軍和邦內的民間地方武裝組織（民地武）克倫族武裝之間屢屢發生衝突，除了因民族矛盾這項歷史問題，也因緬甸自2021年2月發生軍事政變以來，緬甸軍政府鎮壓反政變民眾，於是內戰持續不斷。

緬甸東南部緬泰邊境一帶由克倫族武裝控制，克倫民族聯盟（KNU）旗下以克倫民族解放軍（KNLA）為首的各路民地武，近來與緬軍展開激烈戰鬥。因此，莫說是KK園區，附近一帶的地區均由克倫族民地武所控制，相信緬甸軍政府想管也管不了。