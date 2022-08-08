柬埔寨奪命工作陷阱　馬來西亞男奇蹟逃出地獄　救命恩人竟是騙徒

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多人不敵高薪誘惑，赴柬埔寨、緬甸打拚，卻遭到囚禁虐待。



一名馬來西亞男子日前在網路上看到柬埔寨打工的廣告，於是主動應徵後前往柬埔寨工作，不料抵達後才發現是一場騙局……

救命恩人竟是騙徒 點圖放大閱讀該馬來西亞男奇蹟逃出生天的經過：

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所幸當初載送他的司機一時心軟，才讓他得以獲救。根據馬來西亞《詩華日報》報道，馬來西亞男子傑森近日接受警方官方頻道「PDRM RMP TV」訪問時指出，他原本是在中國工作，但因疫情爆發所以返回馬來西亞。

之後在網路上看到前往柬埔寨打工的廣告，歷經了4次面試後，面試官給他開出了月薪12,000令吉（約21,040港元）的條件，於是他在今年5月動身前往柬埔寨。

傑森表示，當他抵達柬埔寨金邊機場後，隨即就有一名陌生男子前來將他帶走，並在一處加油站又出現另外3人上車監視他，其間4人對於他的問題完全不回應，僅表示「抵達後就會有答案」，不料到達後他馬上被囚禁，並接受為期2天的培訓，學習各式詐騙技巧，這時他才驚覺自己受騙。

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傑森透露，他某天凌晨透過宿舍電話向家人求救，卻不幸被詐騙集團發現，因此被關進一間小房間內，每天僅有一餐白飯配菜汁果腹，直到被放出來後，他碰巧遇到了當初接送他的男子，對方因於心不忍，於是給了他一張逃脫的路線圖，並在約定好的日子將他裝入一個大箱子裏運送出去，再安排另一輛車將他送往機場。

傑森最後雖抵達機場，但因相關證件都被留在園區，險些沒辦法回國，所幸當地官員願意提供協助，才讓他得以順利返馬。

傑森提到，由於自己的手機留在園區裏，所以他每天都過着提心吊膽的生活，擔心詐騙集團透過手機內的資訊找上門，呼籲初入社會或正在尋找工作的民眾，「不要輕信社交媒體刊登的國外高薪工作廣告」。

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