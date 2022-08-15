美國參議員晤蔡英文　北京譴責向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）8月15日早上與台總統蔡英文會面，稱在這個充滿不確定性的時候，必須要更加努力確保台灣的和平及穩定；他稱在因應這個最大挑戰的時刻，台灣展現出不可置信的自制力及審慎。



馬基稱，他身為參議院亞太小組主席，長期以來都非常支持進一步加深台美關係。他稱對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。

他稱在這個充滿不確定性的時刻，必須要更努力確保台灣和平及穩定。有一項道德義務，就是要積極防範任何不必要的衝突，而在因應這個最大挑戰的時刻，台灣也展現出不可置信的自制力及審慎。

除了馬基，尚有4名來自美民主黨及共和黨的議員在場，他們分別是代表加州的民主黨眾議員加拉門迪（John Garamendi）、代表加州的民主黨眾議員的洛溫塔爾（Alan Lowenthal）、代表維珍尼亞州的民主黨眾議員的拜爾（Don Beyer）及代表美屬薩摩亞的共和黨眾議員拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

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北京15日回應記者就事件提問。中國外交部發言人汪文斌表示，美參議員馬基一行不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建交和兩國關係發展的政治基礎，實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢，是中國人民堅不可摧的共同意志。

汪文斌強調，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上愈走愈遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。美國少數政客與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，註定失敗。