美議員訪台之際　列根號現時在這裏　中國專家談「穿過台海」機率

美國航母列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯作里根號或雷根號）再次南下，已航行至台北以東海域。情況在14日晚美國會跨黨派議員訪台後，解放軍演練情況與列根號會否穿過台海，更惹人關注。

美國第七艦隊14日發布最鄗聲明稱，列根號13日在菲律賓海執行任務，「支持自由和開放的印太地區」，艦上軍兵保持戰艦處於戰備狀態以及其搭載的第五艦載機聯隊的殺傷力。

圖為美國航母列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯作里根號或雷根號）。（列根號Facebook專頁）

中國智庫「南海戰略態勢感知」14日在微博發文稱，綜合遙感衛星影像和艦載機軌跡，列根號8月12日前後再次南下，來到13日中午，它在兩天時間已向西南方向轉進了約500海里，目前在沖繩以南海域。

文中稱，近日颱風「米雷」（Meari）肆虐日本本島以南海域及本州島，列根號或有避風之考量。

美國數名高官近日多次高調表示，「要在未來幾週內派遣軍艦和飛機穿越台灣海峽」，列根號航母打擊群有可能是為了策應這些任務或保持威懾態勢，儘管航母不太可能直接參與這樣的行動。

中國軍事專家杜文龍稱美國派列根號通航台海機會低，他稱此舉會造成兩岸關係的進一步緊張，造成中美關係的進一步對抗。

他稱：「（美國海軍）通過大型航母編隊來台海穿越，將會對美國的亞太地區的所謂的軍事部署起到極高作用。」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）8月2日至3日訪台後，中國稱美國此舉侵犯主權，在她離開後以大規模軍演實行警告與反制。與此同時，外界關注美軍航母的動向，以及它們與中國海軍的互動情況。

美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）及其打擊群11日返回美國。艦長鮑恩施密特鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）透露，在南海航行期間曾被解放軍艦尾隨，兩軍飛機也有互動。