美國兩黨議員抵台立法院晤立委　討論美國對台應戰略模糊／清晰

美國5名跨黨派議員8月14日傍晚抵達台北，15日繼續訪台行程。他們與台總統蔡英文會面，並前往台立法院，與立法院外交及國防委員會成員閉門會談。



民進黨外交國防委員會召委羅致政會後轉述稱，與會者討論內容環繞台美關係、區域安全等議題。

羅致政稱，雙方並無談及具體軍售項目，但有就美台軍事合作作意見交流。雙方會談持續約1小時。

台媒引述與會者稱，會面期間美方人士曾徵詢在場立委意見，美國對台戰略是要採模糊還是清晰策略。

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「美國在台協會」（AIT）14日發聲明稱，此訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係等議題。

全團合計5人，分別是美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、代表加州的民主黨眾議員加拉門迪（John Garamendi）、代表加州的民主黨眾議員的洛溫塔爾（Alan Lowenthal）、代表維珍尼亞州的民主黨眾議員的拜爾（Don Beyer）及代表美屬薩摩亞的共和黨眾議員拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

台外交部14日晚上發布新聞稿證實美國議員訪台，稱歡迎美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）率團訪問台灣。他是代表麻省的民主黨參議員。

台外交部2022年8月14日晚上發布新聞稿及照片，相中可見台外交部常務次長俞大㵢8月14日下午代表政府在桃園機場迎接美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基。（台外交部網站）

台外交部補充稱，馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時曾投票支持《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），為目前美國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。

部門又稱馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

在他們訪台前12天，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚乘專機抵達台灣，3日進行訪問，並與蔡英文會面。北京政府對此極度不滿，在她離台後展開大規模軍事演訓，以作反制及警告。

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國台辦15日回應他們此行稱堅決反對，又指美國某些人不汲取佩洛西訪台的嚴重後果的教訓，民進黨充分暴露美「以台制華」和民進黨當局「倚美謀獨」險惡用心。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，「美國某些政客和議員竄訪中國台灣地區是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。這種錯誤行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，我們對此堅決反對。」

馬曉光表示，美國某些人不汲取佩洛西竄台嚴重後果的教訓，民進黨當局一再拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，充分暴露美「以台制華」和民進黨當局「倚美謀獨」險惡用心。

他強調，「我們捍衛國家主權和領土完整的鬥爭得到國際社會廣泛支持。正告民進黨當局，如果在挾洋自重、謀『獨』挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。」