日媒：中國禁止漁民進入「敏感海域」　或指釣魚島周邊

日媒14日稱獲悉，鑑於中國在包括釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊的東海設定的休漁期16日結束，福建省有關部門發出「嚴禁前往敏感海域實施捕撈作業」通知。

共同網引述分析稱，這可能意指尖閣諸島週邊的作業，但指示是否會被貫徹實行尚未清楚。日本政府正關注此事的動向。

中國漁民在等待休漁期結束，而福建省石獅市有關部門7月向漁業人員發出通知。該省漳州市、浙江省台州市的部門也在7月於網站上發出了「嚴禁進入敏感水域」等通知。

石獅市一名50多歲漁民稱有關部門口頭指示勿靠近釣魚島和台灣的近海。

2016年8月休漁期結束時，曾有200至300艘中國漁船湧到釣魚島周邊撈捕。共同網稱，在中日9月迎來日中邦交正常化50週年之際，有關部門可能是加強警戒，以避免不必要的緊張，保持情勢穩定。

另一方面，共同網稱，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，15日凌晨4時20分前後，中國海警局4艘船相繼駛入釣魚島周邊的日本領海。其中2艘當天下午1時10分左右相繼駛出，進入外側的毗連區。這是中國公務船連續2天駛入尖閣周邊海域，也是今年第23天。

海保總部稱中國船跟隨一艘日本漁船航行，日方巡邏船對其發出警告，要求它離開領海。