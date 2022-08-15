日本強化軍力拜靖國神社　岸田內閣動作不斷　未來三年中日大考

日本首相岸田文雄改組後的新內閣正式履新。在內閣改組當日，岸田文雄即發表講話，宣佈加強日本的防禦能力將成為今年的「第一要務」。 事實上，從岸田內閣換血後名單看，恐不會改變對美盲從、對華強硬的外交安全政策，中日關係面臨更多不確定因素。

圖為2022年8月10日，日本首相岸田文雄（第一排中）率領新一批內閣成員在首相官邸合照。（AP）

內閣履新不多日，多名閣員舉動頗值得關注。新任防衛相濱田靖一在防衛省的就任儀式訓示稱，「為了從高度複雜化的安全風險中守衛日本，必須強化防衛力的質和量」。再次聲稱，中國向日本專屬經濟區（EEZ）內發射了導彈，「這是非常具有威嚇性的行為」。

此外，日本首相岸田文雄8月15日上午通過自己的事務所，作為自民黨總裁向靖國神社自費獻上「玉串料」。岸田內閣中，新任經濟產業大臣西村康稔8月13日參拜靖國神社。西村是以私人費用繳納「玉串費」，並且署名為「眾議院議員西村康稔」。 去年10月秋季例行大祭和今年4月春季例行大祭期間，岸田文雄及全體閣員均未參拜靖國神社。這是去年10月岸田內閣上台以來，首次確認有閣員參拜。緊接著，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗8月15日也參拜了靖國神社，此外還有日本自民黨政務調查會長萩生田光一、前環境大臣小泉進次郎、內閣府政務官鈴木英敬。

長久以來，中日雙邊政治關係波折不斷，尤其是在安倍第二個任期後，西方炮製 「中國威脅論」，以及日本右翼勢力的崛起，都使得兩國政治關係出現了較大起伏。參拜靖國神社、釣魚島爭端，都時不時擾亂兩國關係，但即使是在政治關係最為惡化時期也依然保持着「政冷經熱」的狀態。

自中國施行《海警法》以來，中日關係愈發緊張起來。圖為中國海警船巡航釣魚島。（南海研究論壇）

對日本而言，地理位置的特殊性導致其在經濟發展上不得不依賴中國的支持，而日本又是美國亞太戰略中極其重要的一環，又不得不充當橋頭堡，這也讓日本政府陷入到兩難的尷尬境地當中。長時間處於這種兩難情形下的日本政府漸漸摸索出了一套 「騎牆主義」。然而隨着中美兩國的競爭日趨白熱化，以及右翼勢力壯大驅使下修憲擴軍的急速推進，這些都恐將中日關係墮入到冰點。

借「防衛」發揮 意在修憲擴軍

岸田內閣改組，固然有保留支撐政權中樞的骨幹維持政治基本盤，注重佈陣均衡力求黨內團結的考慮，但很顯然，延續外交安全政策，強推擴軍修憲，已經躍然紙上——外務大臣林芳正留任，防衛大臣由浜田靖一代替岸信夫。

浜田靖一曾在麻生內閣時期出任防衛大臣一職，具有相關工作經驗。該安排表明岸田意欲維持外交安全政策的連續性、一貫性。岸田政府計劃在今年年底前完成對《國家安全保障戰略》《防衛計劃大綱》《中期防衛力整備計劃》三大安保文件的修改，並圖謀發展進攻性武裝力量、大幅增加防衛費等，時間上較為緊迫。故在外交方面留任其親信林芳正，在防衛方面重新起用老手浜田，企圖強推相關目標儘快完成。

日本試圖成為「正常國家」的野心正在不斷膨脹。尤其在軍事方面，日本企圖循序漸進直至全面解除戰敗後的各種束縛。早前，日本修憲勢力在國會參議院選舉中已經獲得多數，這說明日本「正在邁開極其危險的步伐」。

在這一背景下去睇中日兩國關係的微妙變化。在2022年《防衛白皮書》卷首語，便聲稱中國是「安全保障方面上的嚴重關切對象」。2022年《防衛白皮書》透露了岸田政府在安保問題上的傾向和選擇，以此可預判日本對華姿態。

2021年3月16日，訪日的時任美國國務卿布林肯（左二）和時任國防部長奧斯汀（左三）與時任日本外務大臣茂木敏充（右一）和時任防衛大臣岸信夫（右二）在日本東京出席美日「2+2」會晤。（新華社）

中國社會科學院日本研究所研究員 孟曉旭指出，首先岸田政府藉勢大篇幅炒作「中國威脅論」。白皮書將中國定位為「安全保障方面的嚴重關切對象」，相關內容篇幅達到30多頁。

此番，在台灣問題上，日本和美國亦步亦趨，甚至扮演領跑、帶節奏的角色，「衝」在了最前面。8月5日一早，日本首相岸田文雄便邀請佩洛西在首相官邸吃早餐，待遇不低。岸田文雄在早餐會後向媒體發表講話時，對中國在台海周邊發射導彈表示譴責。他說，中方進行導彈試射是「一個嚴重問題」，「衝擊了日本的國家安全和公民安全」。

日本對台海局勢的關注度近年來明顯提升。在去年的白皮書中，日本首次將台灣地區安全與自身安全直接掛鈎。今年白皮書相關內容篇幅與去年相比增加了1倍，強調台海形勢對「日本安全保障」的重要性，聲稱「要與盟國密切合作，緊密關注地區動向」等。

其實，日本一直試圖在安全領域突破「專守防衛」原則及和平憲法的制約，使自己成為政治軍事大國。為突破憲法設置的禁區，日本需要為自身軍力發展尋找藉口。在日本政客眼中，自身面臨的所謂「外部安全威脅」就是這樣一個「藉口」。

基於此，關於日本憲法第9條，今年的白皮書就刪掉了去年有關「武力動用條件」的政府解釋，這在一定程度上表明，日本在憲法解釋上採取了一種模糊的、隱秘化的態度和處理方式。此外，還增加了提升「對敵基地反擊能力」即遠程打擊能力相關內容，強調發展軍工產業、軍事科技的重要性。這表明日本正試圖突破「專守防衛」原則，偏離和平路線，尋求軍事上自我鬆綁。

修憲關鍵在美國 抗華是交換條件？

在日本看來，修憲標誌着日本擺脱戰敗國陰影，告別「自虐史觀」，成為一個「正常的普通國家」。一個事實是，修憲派所力爭的擺脱日本「戰後體制」，其實正是美國所制定。所以日本修憲面對的主要阻力其實是美國，修憲背後涉及了美日微妙關係。真正關鍵是看美國要不要「放虎出籠」。

其實，從時間線上看，安倍第二任期，中日關係已經開始隨着中美關係起伏而變化。在拜登上台並採取聯盟制華政策後，日本抗華的姿態更凸顯，日本的美國盟友地位則相應提升。而這個過程與之相伴的是，安倍政府到岸田政府都在不斷向前推進的修憲進程，安倍在位時還通過了安保法案、解禁集體自衛權。

從這個角度看，不論是日本修憲或中日關係未來，不論安倍在世與否，美國都是決定性的因素。

俄烏衝突爆發後，日本上躥下跳，追隨美國製裁俄羅斯，高調參加北約峰會，還把俄烏衝突與東亞地區掛鈎。同時，美國加大對華戰略博弈、加緊在亞太推行「印太戰略」，極力推動其盟友在對華戰略競爭中發揮作用，要求日本加強安全能力建立，以配合「印太戰略」的推行和實施。日本以日美同盟為基礎，加強與北約國家及印澳等國的所謂「安全合作」，試圖藉助外部力量搞所謂「價值觀聯盟」，打壓、遏制、圍堵中國，都是為實現自身政治軍事訴求創造條件。

時任日本經濟產業大臣的萩生田光一（左一）、外務大臣林芳正（左二）2022年7月29日訪美期間，與美國務卿布林肯（右二）及商務部長雷蒙多（右一）會面。岸田文雄政府8月10日改組內閣，萩生田光一成為自民黨政務調查會長。（AP）

啟用兩大反華人士 中日會否越走越遠？

此次岸田政府內閣，自民黨幹事長茂木敏充和副總裁麻生太郎留任，可見二人繼續扮演穩定政局的「壓艙石」角色維持政治基本盤。大抵成色就一目瞭然。唯有兩位內閣需要特別注意。一個是新任防衛大臣浜田靖一，另一個是擔任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗。

浜田靖一，替換掉安倍胞弟岸信夫出任防衛大臣。他先後十次當選日本眾議院議員，還曾是小淵惠三內閣的安全防衛政務次官、小泉純一郎內閣的防衛廳副長官以及麻生太郎內閣的防衛大臣。

岸信夫在Twitter分享與兄長安倍晉三的合照。（Twitter/KishiNobuo）

浜田靖一的祖父叫浜田甚三郎，據說在二戰期間參加了一個名為「大政翼贊會」的極右翼政治團體。該組織由時任日本首相近衛文麿組建，其目的是仿照德、意法西斯體制，大力推行軍國主義教育，以改善日本因發動全面侵華戰爭而面臨的內外交困的窘境。浜田靖一的父親叫浜田幸一，在學生時期就被徵召參加了二戰，不過隨着日本戰敗，浜田幸一受到了清除右翼運動的波及。即便這樣，浜田幸一的右翼思想仍沒有動搖。自1969年到1993年，他先後七次當選日本眾議院議員，並擔任過防衛廳政務次官等職務。

1973年，已經加入日本自民黨的浜田靖一在中日建交一周年之際，與另一位反華政客石原慎太郎惡意組建所謂「斷交一周年訪問團」訪問台灣。1978年，時任日本首相的福田赳夫推動簽署《中日和平友好條約》，浜田靖一對此投下了反對票。就在上個月底，浜田靖一還同石破茂一起組團訪問台灣，會見了蔡英文、賴清德、吳釗夑等，甚至還特意去弔唁了李登輝。

浜田靖一從父輩開始就是右翼、反華。而他本人多年以來的政治主張都是修憲、解禁集體自衛權以及支持首相參拜靖國神社。這次他任職後，很可能會在日本政壇大肆鼓吹「以台製華」。

另一位新經濟安全保障擔當大臣高市早苗，同樣是右翼政客，而且反華反得就很直接。

高市早苗曾被認為最接近「安倍路線」的候選人。高市早苗曾與河野太郎、岸田文雄爭奪自民黨總裁。（共同社）

2021年8月15日，高市早苗就曾隨着安倍前往靖國神社參拜。今年8月6日，在佩洛西訪問日本後，高市早苗聲稱「若大陸收台，日本必定參戰」。8月14日，參拜靖國神社，是岸田政府第二位參拜的內閣成員。

翻找2021年9月，高市早苗與河野太郎、岸田文雄爭奪自民黨總裁，在其競選期間，《日本華僑報》曾撰文總結了高市早苗的十大反華主張。基於其如今要出任經濟安全保障擔當大臣，還是分管包括半導體等產業在內的經濟安全保障擔當大臣，關乎經濟部分的提法值得重點關注。她提出：

在經濟發展方向上，日本要在經濟上儘快擺脱對中國的依賴；

在經濟法制建設上，日本應針對中國強化「經濟安全保障體制」，進一步修改和制定相關的法律；

在日本在華開設企業的管理上，反對日獨資或合資企業設立中國共產黨基層組織；

在台海兩岸經濟交流上，宣稱中國通過與台企的「迂迴貿易」對日本兵器開發技術進行「盜竊」；

在高端技術上，建議與中國開展積極競爭；

在人員往來上，要求對中國科學研究人員入境進行嚴格審查；

在網絡管理上，建議針對中國建立「反駭客部隊」；

如今，高市早苗擔任了這麼一個主要針對中國的一個重要職位——經濟安全保障大臣。「經濟安全保障大臣」是岸田在去年就任時，新設的一個大臣職位。岸田認為，日本不僅要重視軍事安保，也要重視經濟安保，以確保日本的高端技術不會外流。日本媒體普遍將該職務解讀為針對中國而設。

在亞洲通訊社社長徐靜波看來，高市早苗會像對待敵人那樣對待中國，對於正常的中日經濟與科技合作交流進行幹預，對日本企業對華投資案進行嚴格的監管審批，並緊跟美國，在AI 、半導體、新能源等產業鏈領域，對中國實施熔斷封鎖。

把高市早苗安排在「經濟安全保障大臣」的位子上，可以看出，岸田內閣今後對中國的經濟政策，不是緩和，而是會越來越強硬，令人擔憂。

此次岸田內閣快速改組，管中窺豹，新內閣成員朝美國一邊倒，右翼色彩濃郁。從烏克蘭危機升級到佩洛西訪問台灣，岸田政府一味追隨美國，將烏克蘭危機與台灣問題強行掛鈎，在台灣問題、南海問題上大肆渲染「日本周邊安全環境及國際形勢日益嚴峻」，為日本修憲擴軍鋪路。還將經濟議題「泛安全化」「武器化」，配合美國不遺餘力打壓中國發展。如此對美盲從、對華強硬為標誌的外交安全路線，加之根據日本接下來三年內都不會再有重大國政選舉，也就是說岸田有三年黃金時間推進修憲，可以預判，未來三年也將是中日關係的極致考驗期。