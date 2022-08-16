49年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝獎遭柴台　美國原住民今獲道歉

奧斯卡頒獎禮主辦單位8月15日宣布已向美國原住民「小羽毛」（Sacheen Littlefeather）道歉，「小羽毛」1973年替馬龍白蘭度（Marlon Brando）步上奧斯卡頒獎台及拒領影帝獎項，抗議電影業對原住民不公，現場觀眾大喝倒彩，主辦單位如今向她道歉。



美國電影藝術和科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）宣布，已在6月向「小羽毛」發出道歉聲明，如今決定公開內容，聲明談到「小羽毛」遭受沒有根據和不合理的對待，「在很長一段時間以來，你表現出的勇氣一直未獲承認。為此我們表示最深切歉意，也表示由衷欽佩。」

小羽毛幽默回應：只是50年

現年75歲的「小羽毛」則對道歉聲明回應稱「我們印第安人是非常有耐心的人，這只是50年！我們由始至終都需要保持幽默感。」

在1973年的奧斯卡頒獎禮上，馬龍白蘭度憑藉《教父》（The Godfather）獲頒最佳男主角獎，他未有出席典禮，當時26歲的美國演員「小羽毛」代替他上台並宣告拒領獎項，她稱「他遺憾地未能領取這個慷慨的獎勵，理由是美國電影工業今天對美洲印第安人的不當對待。」現場既傳出掌聲，也出現大量噓聲。

↓「小羽毛」1973年上台替馬龍白蘭度宣布拒領影帝獎↓

「小羽毛」曾向《衛報》稱，著名影星John Wayne當時正在後台，他非常憤怒，想衝到台前把小羽毛拉下台，最後遭六名保安阻止。「小羽毛」在事件後也遭受大量指責。

奧斯卡主辦單位宣布，他們已經邀請「小羽毛」9月到位於洛杉磯的電影博物館演講，並會再向她當面道歉。