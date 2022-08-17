文在寅前政府多名高官被突擊搜查　韓媒稱現屆政府清算行動開始

韓國首爾警察局在8月16日突擊搜查前總統文在寅政府的高級官員，包括前國家安保室長徐薫、前國家情報院長朴智元、及前國防部長官徐旭等人。案件與2020年一名韓國公務員被指投奔朝鮮被殺有關。



據首爾中央地方檢察局表示，行動中一共搜查了10多個地方，包括多人的住家與辦公室，暫時未有人被捕。

事件與2020年，延坪島海域槍殺韓國公務員事件有關。一名韓國47歲海洋水產部公務員在延坪島西部海域游入朝鮮海域，後遭朝鮮海岸兵射殺。韓國政府當時表示該公務員是投奔朝鮮，並批評朝鮮槍殺韓國公民，事後朝鮮領導人金正恩罕有地向韓方道歉。

圖為韓國MBC電視台8月16日的報道，前國家安保室長徐薫、前國家情報院長朴智元、及前國防部長官徐旭等人被突擊搜查。（MBC Youtube截圖）

不過，後來涉事身亡的公務員家人控訴指死者沒有投奔朝鮮的可能，指責是政府抺黑。新任總統尹錫悅上台後表示會徹查事件，海洋警察廳在2022年的6月宣布指死者沒有「越北」意圖，推翻前政府事件調查的結論，國防部亦稱前政府混淆國民視線。這次對多名前總統的官員進行搜查，亦是因此原因而來。

韓國《中央日報》分析指出，這是新政府對前政府進行清算的行動，相信再不久警方將傳召一眾前政府官員問話，包括指控官員竄改文書等等。死者家屬更一度指控前總統文在寅玩忽職守，指示下屬偽造死者越北的證據，對文在寅進行起訴。

韓國新一屆政府對上屆政府，特別是不同政黨的人員進行清算的行動頗為普遍。包括在文在寅年代以反貪為名控告前總統李明博，最終使其入獄；李明博在任時亦以反貪為名，搜查前總統盧武鉉，最終迫使其自殺身亡。