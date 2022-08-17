從氣候變化到禁毒議題　美國駐華大使與中國外交部在Twitter交鋒

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京8月12日宣布八項反制措施，包括暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談等。此事餘波未了，美國駐華大使尼伯恩斯（Nicholas Burns）近日與中國外交部在Twitter上繼續就氣候變化、禁毒議題唇槍舌劍。



這次事件始於中國外交部發言人辦公室8月10日在Twitter發文指，美方應切實履行對氣候變化的歷史責任和義務，停止為不作為找藉口，到了8月14日，伯恩斯主動轉載這個帖文，並回應稱美國正採取行動應對氣候變化，例如國會新近通過的大規模法案等，反指中國政府應重新考慮是否中止與美國展開氣候合作。

The U.S. is acting on Climate Change. The recent bill passed by Congress is the largest climate investment in our history and could lead to a roughly 40% reduction in U.S. emissions by 2030. The PRC should follow+reconsider its suspension of climate cooperation with the U.S. https://t.co/BmvnaIkiib — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) August 14, 2022

中國外交部發言人辦公室隨後也回應稱，高興聽到這些，「但重要的是，美國能執行嗎？」又指建議美方先解除對新疆光伏產業的制裁、履行對綠色氣候基金的承諾等。

Our suggestion: Start by lifting sanctions on Xinjiang's photovoltaic industry +fulfilling its pledge under the Green Climate Fund+ contributing the US's fair share of an annual $100 billion​​ climate​ finance committed​ by developed countries to deleveping countries. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 16, 2022

此再引來伯恩斯分別以中、英文回應，指「你可以確信美國將會履行我們的承諾」，又指「那為什麼中國政府不能恢復我們之間的氣候對話？我們準備好了。」

兩方也就打擊毒品議題在Twitter上交鋒，中國外交部指「破壞中美禁毒合作的責任完全在美國」，伯恩斯則再以中、英文回應稱「重回與美國對話是負責任的做法」，又指控稱非法化學品是從中國販運到北美毒梟手中，造成芬太尼危機火上加油。