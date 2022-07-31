胡錫進Twitter帳號被封後　刪除有關擊落佩洛西專機帖文

《環球時報》特約評論員胡錫進7月29日在Twitter發文指，解放軍有權擊落美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）的專機。胡錫進30日發現Twitter帳號被封鎖，因此決定刪除這篇帖文。



胡錫進表示，他30日上午發現自己的Twitter帳號被封鎖，原因是他的帖文違反規則，他須刪除帖文。

胡錫進稱：「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，解鎖自己的Twitter賬號。」他指：「美麗國的言論自由看來也是真正有邊界的，而且類似的遭遇，已不是我在Twitter上的第一次了。」

胡錫進29日在Twitter發文稱，解放軍有權採取最強硬手段來強制驅離佩洛西專機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，作出阻礙性飛行動作。他指若美國軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。

If Pelosi really visits Taiwan as planned, the Tsai Ing-wen authorities are accomplice. The mainland will definitely carry out severe punishment actions on Taiwan at the same time. The unbearable consequences will fall on Tsai authorities. https://t.co/HJKall7AiR — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 30, 2022

胡錫進31日在Twitter轉發有關佩洛西已出發訪問亞洲的消息。他寫道：「若佩洛西真的按計劃訪問台灣，蔡英文政府就是幫兇。中國大陸一定會同時對台灣採取嚴厲懲處行動。無法承受的後果將落在蔡英文政府身上。」