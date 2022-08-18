美國研究：大部分Omicron患者不知自己受到感染

新型冠狀病毒的Omicron變種病毒在全球肆虐，美國一批醫療專家最近發表研究報告，指大部分感染Omicron病毒株的患者，都不知道自己受到感染。



天空新聞（Sky News）8月17日報道，美國西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Centre）心臟科專家Susan Cheng等醫療專家在醫學期刊《JAMA Network Open》發表研究報告，提到平均每兩個感染Omicron的人士之中，就有超過1人沒發現自己「中招」，這個情況很有可能是導致病毒急速擴散的原因。

有關研究分析感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，以及疫苗的效用，他們最初從醫護人員抽取血液樣本，其後在2021年秋季開始，擴大規模至患者。

研究人員發現，Omicron病毒蔓延初期，在2479名參與者的血液樣本之中，根據血液新的陽性抗體水平分析，有210人感染Omicron。他們其後調查這批參與者的健康狀況，只有44%出現抗體的人士留意到自己受感染；其餘大部分參與者不但沒為意任何感染情況，而且只有10%人士報告有病徵，但他們以為這是因為感冒或其他傳染病所引起。

過去的研究曾推斷最少25%的患者沒出現病徵，並認為有關數字可能高達80%。Susan Cheng認為，希望透過今次報告提升民眾的警覺性，保障自己及公共衛生系統。