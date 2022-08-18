兩名外國遊客在威尼斯大運河玩水上滑板　遭當局罰款

意大利威尼斯市政府8月17日表示，兩名外國遊客在市內大運河玩水上滑板，結果遭當局重罰。



美聯社報道，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）17日在Twitter上載涉事人士在大運河「水上飄」的短片，形容兩人是愚弄當地的傲慢笨蛋，並以邀請晚餐為誘因，呼籲民眾提供涉事人士資料。

市政府其後向該兩名遊客分別開出1500歐元罰款，以及沒收他們的滑板，檢察官亦考慮以破壞當地形象罪名，進一步向兩人採取法律行動。

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

威尼斯長年飽受過度旅遊問題煩惱，因此當局推出大量措施限制遊客的行為，例如有兩名德國遊客在2019年於地標里奧多橋（Rialto Bridge）沖咖啡，結果被當局罰款1000歐元；另外遊客亦禁止在運河範圍暢泳，以及不准在古蹟的梯級上進食，否則面臨罰款。

而從明年起，即日來回的遊客將需要繳交入城費，以減輕市政府日益增加的公共開支。