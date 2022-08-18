巴勒斯坦領袖將納粹大屠殺與以色列相比　德國總理譴責

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud）8月16日訪問德國期間，稱以色列過去多年來對巴人進行納粹大屠殺（Holocaust），德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）17日稱對有關言論覺得反感，但他亦被批評反應過慢，沒有當場指證。



美聯社報道，阿巴斯16日與朔爾茨會面後一同見記者時，被問到他會否為1972年慕尼黑奧運期間，以色列選手遭巴勒斯坦武裝份子殺害一事道歉時，阿巴斯回應稱自己可以列出50宗以色列針對巴勒斯坦人的納粹大屠殺的例子。

阿巴斯說出「納粹大屠殺」一詞時，朔爾茨臉露不悅，但沒有即時指正。不過朔爾茨同場較早時曾駁斥阿巴斯以南非種族隔離（apartheid）形容以色列對待巴人的政策言論。

朔爾茨17日在Twitter留言，稱對阿巴斯的過份言論覺得厭惡，特別是對德國人而言，以納粹大屠殺與其他事件相提並論是完全不可接受，他同時譴責任何否定納粹大屠殺罪行的企圖。

以色列政壇亦有大量批評阿巴斯的聲音，看守總理拉皮德（Yair Lapid）形容對方的言論不但是道德的恥辱，亦是一個可怕的謊言；防長甘茨（Benny Gantz）認為，有關言論是企圖歪曲和改寫歷史。

面對外界的抨擊，阿巴斯有意淡化言論，他透過辦公室發表聲明，重申納粹大屠殺是當代人類史上最邪惡的罪行，強調當時的言論無意否定納粹大屠殺的獨特，他亦以最嚴厲的言詞譴責。