傳烏克蘭內部文件承認3度炸克里米亞俄軍設施　官員再指應拆大橋

克里米亞（Crimea）俄軍設施接連發生爆炸事件，據美媒8月17日報道，烏克蘭政府內部文件顯示，三次爆炸事件都是烏克蘭在幕後所為。烏克蘭總統府顧問17日又公開放話稱，應拆除連接俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）。



美國有線新聞網絡17日報道，根據烏克蘭政府內部傳閱的報告，克里米亞過去約一周內發生的三次爆炸事件都是烏克蘭所為。這份報告由一名烏克蘭官員以匿名身份分享予傳媒。

2022年8月9日，克里米亞的薩基空軍基地（Saki airbase）發生的爆炸（AP）

報道稱，報告談到8月9日在克里米亞薩基空軍基地（Saki airbase）發生的爆炸事件，形容是對俄軍在克里米亞半島軍事設施造成嚴重且一次過的損失，隨後的襲擊證明烏克蘭在針對克里米亞方面存在有系統的軍事能力。該宗事件造成1死8傷及多架軍機損毀的爆炸。

報道另談到有8月16日克里米亞一個彈藥庫發生的大型爆炸事件，俄軍當時稱有人蓄意破壞。

Crimea, Dzhankoy



Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022

烏克蘭至今未有承認在克里米亞發動這些襲擊。

烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）17日把焦點放於克里米亞大橋，他主張大橋是非法產物，建造時沒有獲得烏克蘭同意，且損害半島生態，他稱「因此必須拆除，自願與否並不重要。」