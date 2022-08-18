傳烏克蘭內部文件承認3度炸克里米亞俄軍設施 官員再指應拆大橋
克里米亞（Crimea）俄軍設施接連發生爆炸事件，據美媒8月17日報道，烏克蘭政府內部文件顯示，三次爆炸事件都是烏克蘭在幕後所為。烏克蘭總統府顧問17日又公開放話稱，應拆除連接俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）。
美國有線新聞網絡17日報道，根據烏克蘭政府內部傳閱的報告，克里米亞過去約一周內發生的三次爆炸事件都是烏克蘭所為。這份報告由一名烏克蘭官員以匿名身份分享予傳媒。
報道稱，報告談到8月9日在克里米亞薩基空軍基地（Saki airbase）發生的爆炸事件，形容是對俄軍在克里米亞半島軍事設施造成嚴重且一次過的損失，隨後的襲擊證明烏克蘭在針對克里米亞方面存在有系統的軍事能力。該宗事件造成1死8傷及多架軍機損毀的爆炸。
報道另談到有8月16日克里米亞一個彈藥庫發生的大型爆炸事件，俄軍當時稱有人蓄意破壞。
Crimea, Dzhankoy— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022
Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw
烏克蘭至今未有承認在克里米亞發動這些襲擊。
烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）17日把焦點放於克里米亞大橋，他主張大橋是非法產物，建造時沒有獲得烏克蘭同意，且損害半島生態，他稱「因此必須拆除，自願與否並不重要。」
About "Kerchen bridge". As recorded in international law: Crimea – 🇺🇦. So this bridge is an illegal object, permission for the construction of which was not given by Ukraine. It harms the peninsula’s ecology and therefore must be dismantled. Not important how – voluntary or not.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 17, 2022