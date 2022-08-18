俄烏局勢｜黑海艦隊指揮官遭撤換　克里米亞遇襲或與烏有關

俄羅斯國營傳媒8月17日引述軍方消息稱，黑海艦隊（Black Sea Fleet）已任命一名新指揮官（即司令）。



根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti），倘數名軍方消息人士說法屬實，黑海艦隊司令奧西波夫（Igor Osipov）遭撤換為索科洛夫（Viktor Sokolov），這會是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來、遭撤換最重要俄羅斯軍官。

黑海艦隊總部位於塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）港口。報道指，索科洛夫已在當地被引見給黑海艦隊軍事委員會成員。

俄羅斯2014年吞併的克里米亞是黑海艦隊的基地，那裏近期遭遇一連串襲擊，包括薩基空軍基地數次爆炸，以及針對黑海艦隊總部、明顯的無人機空襲。

幕後真兇是烏嗎？

烏克蘭一直未有正式承認或否認對克里米亞（Crimea）爆炸事件的負責，不過美國有線新聞網絡17日引述來自一名烏克蘭官員、僅供內部傳閱的報告稱，位於克里米亞的俄羅斯軍事設施在過去一周發生3宗爆炸，烏克蘭是幕後黑手。

俄要求美發簽證 讓拉夫羅夫出席聯合國大會

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）17日稱，他計劃18日前往美國務院，討論有關外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及俄方代表團前往美國紐約、參加聯合國大會所需的簽證。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）18日會見傳媒時回應道，美方承認其有特別義務為前往紐約參加聯合國活動的人簽發入境美國的簽證，但未有公開確認美方已準備好發放簽證給拉夫羅夫及俄方代表團成員。