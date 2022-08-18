柬埔寨詐騙｜官員指破案障礙多難追蹤　柬媒批政府卸責找藉口

柬埔寨、緬甸KK園區等東南亞地方頻頻傳出打工詐騙、人口販賣罪案，且受害人涉及中國大陸、香港、台灣等多地人士，事件引起廣泛注意。據柬媒8月13日報道，柬埔寨官員回應有關罪案時，指追蹤有困難、事態常有變化等。有當地獨立媒體批評官員企圖卸責與找藉口。



美國國務院7月發布《2022人口販運報告》，其中柬埔寨從原本的第2級降至最低的第3級。柬埔寨內政部國務秘書、反販賣人口委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）8月12日召開記者會，回應有關事件。

據柬埔寨獨立傳媒VOD報道，朱文英多次談到打擊人口販賣罪案的困難，包括難以追蹤與行動，因事態經常出現變化，「犯罪者並非站着不動，他們總是等待看到他們可以鑽進的任何漏洞，然後行動，我們需要追捕他們。」

柬埔寨官員2022年8月12日召開記者會，回應美國國務院《人口販運報告》把柬埔寨降級的事件（柬埔寨政府發言人FB）

朱文英又稱，犯罪者之間可以僅使用網絡互相聯絡，包括在網上展開交易，此也增加執法者的破案難度，她指原因是「網絡伺服器並不在柬埔寨」。

她稱政府需要協作，並主張記者應與官員分享得到的信息。她又指國家需要制訂計劃，但也要避免在調查犯罪者時打草驚蛇。

據朱文英所指，柬埔寨政府破獲的人口販賣案，從2019年的155宗，升至2021年的359宗。相關法庭案件則由2019年的193宗，升至2021年的538宗。

記者：往救援行動現場拍照遭拘留

VOD的文章批評官員企圖卸責、試圖以批評者不了解案件的「技術層面」來回擊質疑，又指官員嘗試淡化受害者的指控，例如稱不是所有涉事者都是遭強制拘留。

在記者會上，有VOD記者稱他4月時曾到救援行動現場拍照，該行動涉及拯救逾200名越南人，但結果記者遭拘留，他提問稱為何會發生此事。朱文英回應稱是出於受害者的人權，「你不能就這麼拍照，無論他們是犯罪者或受害人，有些傳媒這樣做，是違反人權。」

她又主張「不要以為那些說他們是受害者的人（就是這樣），我想說有時候這是把戲，是狗吃狗，他們陷害了他們。不要相信你的結論，請相信法律。」

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