柬埔寨騙案｜想執法但遇困難　人口販子吹噓花多少錢賄賂邊巡員

台灣遭詐騙集團販賣至柬埔寨，港人被賣至緬甸等的新聞成為近日焦點。美國日前公布的2022年人口販賣報告中，亦正好把越南及柬埔寨放在最惡劣的第三級，泰國亦快被跌入第二黃燈的等級。泰國為求取得美國支持雖然有意改善，但發現這並非易事。



在泰國，人口販賣來自老撾、越南和柬埔寨的十分猖獗，涉獵的範圍包括在農業、食品加工、漁業、旅遊和娛樂等領域。儘管2021年起訴個案因新冠肺炎的關係有所放緩，但個案仍有188宗，較2020年的133宗為多，預料2022年將會翻倍。

圖為2021年6月，柬埔寨金邊的路上，有家庭正執拾細軟離開。（AP）

《日本經濟新聞》報道，泰國政府撥款警方7300 萬泰銖（約1600萬港元）用以處理人口販賣問題。但泰國發現柬埔寨缺乏政治意願和資源，顯得無能為力。地方性腐敗嚴重抵銷打擊人口販運的努力，柬埔寨港口城市西哈努克城，已經成為販賣人口進行在線詐騙的集中地。

雖然泰國當局通常可以通過銀行賬戶、互聯網數據和電話記錄識別受害者並追蹤肇事者，但執法往往要依賴裝備不佳的柬埔寨當局，導致成效不佳。日經曾訪問過被救出的受害者，他們表示曾目擊泰柬邊境的巡邏隊會收取人口販子的賄賂以確保安全通行。受害者說，他們會向受害者吹噓他們為每個人頭向巡邏隊支付了多少錢。

泰國當局和非營利組織表示，只要國內缺乏經濟機會，就無法根除販賣人口問題。月薪3萬泰銖的承諾，足以說服人們無視危險信號，冒著被綁架的風險前往柬埔寨。

其中一名曾被拐賣到柬埔寨的越南男子，告訴日經指他待在柬埔寨的期間，被迫使用虛假的身份在線欺詐，透過聊天室慫恿別人投資虛假的致富計劃，並被定立目標4,000美元：「如果沒有達成目標，他們就會電擊你、毆打你或讓你餓死。」