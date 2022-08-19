烏克蘭｜澤連斯基與古特雷斯及埃爾多安會面

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）8月18日西部鄰近波蘭的邊境城市利沃夫（Lviv）與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會談，討論當地糧食出口及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全等議題。



美聯社報道，今次是俄羅斯入侵烏克蘭近半年以來，埃爾多安首次訪問當地，他在會面上表示，土耳其承諾協助重建烏克蘭的道路和橋樑等基建。另外他們亦與古特雷斯審視出口穀物協議成效，後者表示，聯合國會在冬季來臨前增加穀物出口量。烏克蘭港口部門稱，第25艘根據協議的行駛的貨船已經離開烏克蘭，預計數天後將3.3萬噸粟米運抵埃及。

澤連斯基在會上向古特雷斯提出，要求聯合國必需確保扎波羅熱核電站安全，指俄羅斯以核電站作為恐嚇手段或導致全球陷入災難，因此認為核電站必須列為非軍事區，而且要從俄軍手上完全解放。埃爾多安則警告，當地或可能引起另一次切爾諾貝爾（Chernobyl）核災難；古特雷斯亦覺得，扎波羅熱核電站受損是自殺行為。

此外澤連斯基要求古特雷斯安排聯合國調查烏克蘭民眾被引渡到俄羅斯的情況，以及協助釋放被俘烏克蘭士兵和醫護人員。