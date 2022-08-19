疫情｜世衛：全球新增個案減少24%　亞洲病歿人數上升

世界衛生組織（WHO）8月18日發表報告，指全球上週的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診個案及死亡人數分別減少24%及6%，惟亞洲地區的死亡人數仍然上升。當局同時呼籲，高危人士應接種第四劑疫苗。



美聯社報道，世衛的統計顯示，全球上週新增540萬宗確診個案，比對上一週下降24%，而且各地的感染數目回落，其中非洲和歐洲的數字急跌近四成，中東的確診人數亦大減三分一。

而在病歿人數方面，西太平洋及東南亞上週死於疫情的人數分別增加31%及12%，其餘地區的數字則減少或沒有太大變化。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日表示，過去一個月的病歿人數急升35%，單是上週就有1.5萬人死亡。他認為，在防止感染及拯救生命的工具齊備下，每週有1.5萬人喪生是完全不可接受，因此呼籲大家盡快接種疫苗。

世界各地衛生部門不斷敦促民眾接種第四劑疫苗後，世衛疫苗顧問小組18日首度建議長者、長期病患者和醫護人員接種第四劑疫苗，並指經過評估輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗的數據後，認為兒童及年青人確診後出現嚴重病徵的風險最低，因此指他們的接種次序可以排在最後。