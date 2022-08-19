疫情｜英國9月5日起為民眾提供針對Omicron二價莫德納疫苗

英國政府8月18日宣布，從9月5日開始，英格蘭民眾可以接種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）原始版本及Omicron病毒株的二價疫苗。



天空新聞（Sky News）報道，英國衛生部門15日批准莫德納（Moderna）的二價疫苗後，英格蘭地區的護理中心及無法離家外出的人士可以優先接種這款疫苗，並從9月12日開始將規模擴展至其他人士。根據過往安排，長者及高危人士將優先獲得疫苗，而他們在接種時，必須與對上一次接種相隔三個月。

今次是衛生部門展開秋季接種疫苗加強劑的行動之一，官員表示，預計英格蘭有2600萬名合資格人士可以接種。另外當局同時呼籲民眾接種流感疫苗，令他們可以在冬季期間獲得最大保障。

英國藥品與保健品監管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）早前稱，基於臨床數據顯示，莫德納新型二價疫苗對 Omicron（BA.1）和原始2020病毒株產生強烈免疫反應，並在探索性分析中發現它亦對Omicron亞變種BA.4和BA.5產生良好免疫反應，因此批准它投入使用。