印尼總統：習近平及普京將赴G20峰會　領袖雲集創造3個「第一次」

彭博社8月19日發布印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的專訪內容，他稱中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京都將參加11月在峇里（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會。



屆時不僅是習近平自全球多國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首度出國外訪，也是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）首度同場。

這也是韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄當選後，他們首次與習近平碰面。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京對上一次會面，是普京在北京冬奧舉行期間來華。圖為2022年2月4日，普京抵達中國訪問，習近平（右）與普京（左）在北京會面。（AP）

佐科維多多稱：「習近平將會來。普京總統也告訴我說他將會來。」這是印尼總統首次確認習近平及普京擬參加G20峰會。

一名熟悉事情發展的俄羅斯克里姆林宮官員稱，普京計劃親身出席G20峰會。普京及佐科維多多本週初曾通電話，討論G20的準備工作。

佐科維多多在訪問中又稱，印尼想要的是這個地區穩定、和平，這樣國家才能促進經濟增長。他認為不僅是印尼的願望，亞洲國家都想要這樣。他稱大國之間的競爭真的令人擔憂。