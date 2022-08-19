特朗普援引第五修正案400次　什麼是plead the Fifth？｜新聞背後

前美國總統特朗普（Donald Trump）企業涉嫌逃稅及欺詐等正遭紐約民事調查，特朗普雖然接受當局問話，但整個過程援引憲法《第五修正案》全程拒絕回答任何問題。到底第五修正案是什麼？全程不回答任何質問會否有問題？



特朗普所援引的《第五修正案》，是憲法中防止政府濫用權力的一條。當中有說明「不得在任何刑事案件中被迫自證其罪」，意味公權力不可迫供，疑犯在接受盤問時，有權拒絕回答任何問題。

特朗普全程援引第五修正案近440次，而援引第五修時可以申告「I plead the Fifth」，意味特朗普在調查過程中說了440次的「I plead the Fifth」。

圖為8月9日，有反對特朗普的示威者在特朗普大廈外示威。（AP）

但儘管如此，「I plead the Fifth」並不全然代表罪惡。這句用語在美國歷史上的象徵意義，可以追溯至1948年，以致麥卡錫時期冷戰針對共產主義的迫害。當年的國會，以至大律師公會，均表示那些「I plead the Fifth」的人，都是「為了隱瞞其間諜活動」的可疑分子，拒絕接受迫供的人成為了被追擊對象。

麥卡錫時期的結束後，人們對不分青紅皂白的名譽誹謗反省，援引的第五修正案的形象得以改寫，因此進一步確認人們擁有拒絕回答任何盤問的權力。同一時間，檢控機關得確保不能質疑援引的《第五修正案》的人犯罪，把沉默視為對其罪責隱瞞的證據。

不過，對特朗普而言，「I plead the Fifth」成為了一個便宜的工具。他在2016年競選總統時，曾指責過那些在國會聽證會上援引第五修正案的人，稱「如果他們是無辜，為何需要沉默？」但明顯的，當遇上可能對自己不利的狀況時，他還是要做這些曾被他認為不齒之事。