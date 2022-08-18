特朗普的選舉劇本由「熱帶特朗普」再次演出｜巴西總統選舉

正當特朗普莊園被搜引起「內戰」風波，一名「聽命」持槍攻擊FBI的男被殺之際，美洲南方的一場總統選舉愈來愈有「內戰」的意味。8月17日開跑的巴西總統選戰，第一天就遇上工人黨候選人兼前總統勞拉（Luiz Inació Lula da Silva）獲警方警告因安全理由臨時改變場地的事件。

此前，一名勞工黨黨員已被現任右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者殺死；勞拉本人坐駕曾被包圍；勞工黨競選活動受到裝有糞便的土製炸彈和載有坑渠水的無人機襲擊。經常呼籲支持者買槍的博爾索納羅去年就曾稱，他只有三種未來：被捕、死亡和勝利。



巴西總統選舉將在本年10月2日舉行首輪投票。若無人得票過半，則由得票最多的兩位候選人在四個星期後的次輪選投票決勝負。兩大頭馬都極具爭議。

兩個爛蘋果之間的抉擇？

右翼一方是人稱「熱帶特朗普」的博爾索納羅。他如特朗普一般輕忽疫情，使巴西成為全球新冠死亡人數第二高的國家，而過去兩年飢餓人口增加了七成，通脹率已持續一年維持在雙位數字，使博爾索納羅支持度只能在兩成多至三成多的低位徘徊。

2018年以政治素人身份上台、主打反貪的他，家人都陷入貪腐醜聞；2014年以來的「洗車行動」（Lava Jato）大型反貪調查也在其任內告終，被他任命為司法部長的「洗車行動」主事法官最終也因博爾索納羅企圖影響警方對其三位兒子的調查而請辭。

左翼一方則是2003年至2010年在大宗商品價格高企之際以成功減貧聞名的前總統盧拉。在2018年的選舉中，博爾索納羅的對手原本該是盧拉，但後者當時卻因貪污罪成入獄，未能參選，最終讓博氏獲勝。其後，盧拉的罪名其後因法律程序理由而被獲取消，而「洗車行動」也被揭有法官與檢察官背後合作的情況，被巴西最高法院認為對盧拉有偏見，最終洗脫了盧拉的罪名。

為奪取博爾索納羅的福音派基督徒基本盤，盧拉日前回應博氏「正邪之戰」之說，稱如果有人被邪魔佔據，那個人將是博爾索納羅。（AP）

由於盧拉在巴西民眾心中象徵着其此前在位期間的繁榮，現年76歲的他脫罪復出後便馬上領先民調，甚有「必勝」之象。不過，對於盧拉兒子受賄、盧拉另一兒子別墅獲建築公司以支付裝修費賄賂等貪腐指控，一項本年2月的民調就顯示有過半巴西人不認為盧拉屬清白之身。支持度只得單位數的另一總統候選人高美士（Ciro Gomes）就指盧拉跟委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）一樣，是個「腐敗的民粹主義者」。

博爾索納羅和盧拉兩人都各具爭議，對不少巴西選民而言只是兩個爛蘋果之間的選擇。然而，在紛亂的政壇中，一年多以來，也沒有第三位有力人物能挑戰兩人的頭馬地位。於是，這次選舉就變成了博、盧兩人的對決。

質疑選舉舞弊的宣傳部署

自盧拉投入選戰之後，博爾索納羅一直落後，兩人差距曾超過20個百分點。面對幾乎必敗的情勢，博爾索納羅就動用起特朗普的選舉劇本，營造出正邪對決一般的陣營對立，繼續作出選舉舞弊的不實宣傳，做好支持者質疑選舉結果的心理建設，同時煽動支持者為推翻選舉作好使用暴力的準備。

在上月底啟動競選工程的活動中，博爾索納羅就指他自己相信上帝和家庭、代表軍隊和警察，將這一場選戰形容為「正邪之戰」，攻擊盧拉支持墮胎、毒品、共產主義和性別意識形態（即LGBTQ+權利）。其夫人米歇爾（Michelle Bolsonaro）更稱在博爾納索羅上台前總統府被邪魔佔據。此等宣傳明顯是用來針對佔巴西人口三成以上的福音派基督徒，希望將盧拉包裝成上帝的敵人。博爾索納羅更要求支持者宣誓為求自由願意付出生命。

博爾索納羅的夫人米歇爾是其吸收女性選票的重要工具。（AP）

進入國會前曾是軍官的博爾索納羅，一直崇尚1985年民主化前的軍事獨裁時代，上任後拉攏軍人入閣，似乎有意將國家武力據為私用。但分析普遍認為軍隊介入政治的可能性不大。去年3月他曾解僱國防部長，引來海陸空三軍領袖總辭，就被視為軍方對介入政治的抗拒表態。不過，在武警當中，博爾索納羅的支持度甚高，加上博爾索納羅一直呼籲支持者「買槍」，讓人不得不擔心如果他最終敗選，巴西可能會出現甚至比美國國會暴亂更為嚴重的暴力衝突。

在民調長期低落的背景之下，博爾索納羅一直質疑巴西自1996年運作至今的電子投票系統，曾聲言如果系統不改，將不會接受選舉結果，甚至聲言在其當選的2018年，當時的黑客入侵事件已影響了選舉結果，若非有舞弊存在，他當年就能以更大差距勝出。

雖然巴西的選舉當局已多次澄清2018年的黑客入侵只影響候選人的資訊，並讓黑客得知選民的個人資料，卻不影響投票機器和點票，但博爾索納羅卻一直執着於此事作為巴西選舉將出現舞弊的證據，無論最高法院如何對他的不實言論展開調查，又或者提出具體文件反駁，他也誓不罷休，更將矛頭指向法官，指稱最高法官的一些法官已經知道未來的選舉結果。

上月中，博爾索納羅更利用總統權力，召集了數十位各國駐巴西外交官到總統府，聽取他本人長達47分鐘有關選舉舞弊的報告。有在場的外交官就不具名向《紐約時報》表示，他們認為博爾索納羅正為質疑選舉結果做準備。

博爾索納羅的支持者在集會上拿出「特朗普2024重奪美國」的標號。（AP）

正如特朗普質疑對自己不利的民調一樣，博爾索納羅的兒子們也帶頭質疑此刻顯示博爾索納羅落後的民調的真確性，在各種私人訊息群組當中，博爾索納羅的支持者也將民調機構形容為工人黨的宣傳者。

與特朗普與拜登在2020年的對壘不同，博爾索納羅的支持度長期以雙位數字落後，因此博爾索納羅除了為推翻選舉不斷作出宣傳鋪墊之外，也希望以選前派錢的方法在「最後一里路」爭取民心。7月中，在博爾索納羅的國會盟友，以及被他以「秘密預算」的「分豬肉政治」收買回來的「中間派」支持下，國會通過了憲法修訂，讓博爾索納羅能在選舉前花費相等於600多億港元的款項於福利開支之上，將最貧窮家庭的援助大增50%。派錢方案推出後，博爾索納羅的民望的確有穩步提升，將其與盧拉的差距收窄至稍多於10%的水平。

這一部「特朗普劇本」能否在巴西成功上演，也得到了美國右翼政界的關注。特朗普2016年勝選時的軍師班農（Steve Bannon）就曾稱巴西的總統選舉將會是「世界上第二重要的選舉」。博爾索納羅的第三子愛德華多（Eduardo Bolsonaro），曾與班農和特朗普家人多次會面，更被視為班農這份政治宣傳家在巴西的代表——班農本人就曾在公開場合將愛德華多稱為「熱帶特朗普的第三子」。

在各方注目之下，博爾索納羅最終「演出」是成是敗，將成為包括美國在內全球各地有反體制傾向的民粹政客的重要參考。