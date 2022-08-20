芬蘭總理承認參加派對　稱「沒什麼好隱瞞」已接受藥檢

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在派對上熱舞的影片被公開在網上，事件引發爭議，有反對者批評馬林不務正業，但也有支持者認為在總理放工休息時候行樂沒什麼不妥。馬林8月19日否認派對吸毒，並表示「沒什麼好隱瞞」，而且已接受藥檢。



馬林不認為自己遭到敲詐勒索，但對影片被公開感到不滿，表示該影片是在私人場所拍攝。她承認當晚在場耍樂：「我和朋友們度過了一個晚上，我們只是參加了聚會，以一種狂歡的方式，我有在場跳舞和唱歌。」

馬林表示在場有喝酒，但否認外界所指的吸毒。她稱已接受藥檢，預計下週會有結果，並強調從小就沒有吸食過任何毒品。

馬林的支持者認為，這是公職人員證明「Work hard，Play Hard」，即工作時努力工作，玩樂時盡情行樂的方式。執政黨的資深議員林德曼（Antti Lindtman）也表示，總理在私人活動上跳舞沒什麼值得報道的。

▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：

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馬林並非第一次被揭在酒吧或派對上出現而引起爭議，在2021年12月，馬林被拍攝到在酒吧出現，逗留至通宵達旦，但她才數日前與檢測陽性的芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）接觸。馬林在當時就相關行為道歉。

對於今次的片段曝光，馬林指知道當場現場有人拍片，但對片段被公開感到失望。她認為，大家都清楚公餘和辦公時間是可以分開。