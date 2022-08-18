芬蘭總理喜愛夜蒲 派對熱舞影片流出惹議 網民這樣說
一段芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳。身為總理，她有別於傳統的風格引發不少網民關注和討論。有人抨擊馬林不務正業，也有人說她是在證明「Work hard，Play Hard」的生活態度。
澳媒news.com.au報道，這條影片初期發布在Instagram的限時動態（Stories），內容是馬林與一班朋友飲酒、唱歌和跳舞，背景播放着說唱歌手尼高（Petri Nygård）與流行曲歌手圖伊斯庫（Antti Tuisku）的音樂。
現年36歲的馬林自2019年擔任芬蘭總理，是世上其中一個最年輕的國家領導人。
▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：
報道指，單從影片，無法判斷片段拍攝於何時和何地。有人批評馬林無能並叫她辭職，提出芬蘭國債為134,300,130,518.10歐元，也有人說「芬蘭正遭受創新高的電費價格、缺乏醫療服務和長者護理專業人員困擾，而我們的領導人卻這樣花她的時間。」
另一名網民更稱，從影片中聽到背景中有人有大喊可卡因的聲音。
社交平台Twitter用戶Very Finnish Problems稱：「芬蘭總理馬林正在證明你work hard時亦能play hard。」「Work hard，Play Hard」的意思是工作的時候努力工作，玩樂的時候也要盡情行樂。
另一名網民讚：「馬林成為進步的象徵，我喜歡這樣。」他認為，倘若總理言行一直要得到保守派的允許，那麼他們就不會有女總理。
Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022
In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp
芬蘭《晚报》指，除馬林外，影片還能見到數名公眾人物，包括歌手Alma、電視主持維克斯特倫（Tinni Wikström）、TikTok網紅奧蒂奧（Janita Autio）、YouTuber于利科皮（Ilona Ylikorpi）、電台主持圖奧米寧（Karoliina Tuominen）、造型師（Vesa Silver），以及與馬林同黨的國會議員努爾米寧（Ilmari Nurminen）。
馬林已非首次因狂歡惹議，之前已由於花費太多時間參加音樂節和「落CLUB」而遭受批評，2021年更是因密切接觸新冠患者後還到夜總會流連至上午4時而被迫道歉。