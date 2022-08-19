有片︱金正恩大讚抗疫作戰無可挑剔兼滿分　台下軍醫激動流涕

朝鮮宣布抗疫勝利後，領導人金正恩8月18日發表慶功講話，大讚投身防疫工作的人民軍軍醫人員，稱他們展開的首都保衛戰是無可挑剔、可得滿分的作戰。朝鮮官媒播放的片段顯示，台下不少軍醫人員情緒激動，流下感激的淚水。



韓聯社報道，據朝中社19日稱，金正恩18日在講話中稱，人民軍隊軍醫部門工作人員投入到防疫工作，帶給人民信心和勇氣，對扭轉防疫局面具有重大意義，他指人民軍隊這次展開首都保衛戰，是從頭到尾無可挑剔、可得到滿分的作戰。

▼金正恩發表講話與召見表現出色的抗疫人員▼

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金正恩又表示，人民軍在戰爭狀態下繼續保持自身力量才能執行好軍事戰略任務，從這個角度來看，軍醫部門的作用十分重要，他指根據戰爭環境的變化和世界軍事醫學的發展趨勢，軍醫部門需要鑽研完善符合國情的野戰治療法，致力推進醫療設備和器材現代化建設。

金正恩當天也特別召見了一些在首都防疫戰中表現出色的防疫人員，祝賀他們的功勞。

▼金正恩發表演說的片段▼

朝中社之前在8月11日報道，金正恩宣布當地戰勝新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），至8月13日，朝鮮政府公布取消強制民眾佩戴口罩以及放寬社交距離措施。

金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正提到，金正恩曾經出現發燒迹象，她將當地疫情爆發歸咎於韓國，指對方透過宣傳單張，將病毒傳到當地。