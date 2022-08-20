美國婦被控殺子女埋屍後院詐領福利　出庭詭異笑容令人心寒

美國一名信奉末日教派的女子瓦洛（Lori Vallow Daybell），被指控謀殺自己兩名未成年孩子，事後將屍體埋藏在後院，並竊取他們的社會保險福利，現在她和丈夫面臨法律制裁，一旦罪名成立可能處以死刑，不料瓦洛近日出庭竟露出詭異燦笑，讓人不禁背脊發涼。



綜合外媒報道，49歲瓦洛和現任丈夫戴貝爾（Chad Daybell），涉嫌殺害瓦洛與前夫所生的7歲兒子約書亞（Joshua Vallow）和17歲女兒泰莉（Tylee Ryan）。2019年9月孩子們被發現失蹤，當時瓦洛與末日派牧師戴貝爾關係親密，一個月後戴貝爾的妻子被發現死在家裏；同年11月，兩人便火速舉辦婚禮，警方也接獲報案，開始着手進行失蹤姊弟的調查，當時瓦洛甚至謊報孩子們的下落。

按圖看她詭異笑容！

2020年6月警方搜索戴貝爾位於愛達荷州的住家，赫然在後院挖到2名孩子的殘骸，之後瓦洛和丈夫戴貝爾被控謀殺、密謀殺人和盜竊罪等罪。

不過瓦洛在16日出庭時，在長達1小時的聽證會過程，她不斷擠眉弄眼，還像沒事一樣露出笑容，笑得令人發寒。

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事實上，瓦洛第四任丈夫查爾斯瓦洛的前妻雪麗（Cheryl Wheeler）就曾指稱瓦洛精神狀態有問題，表示「她看起來不太好，家裏發生很多奇怪的事，最後法官下令在他們家安裝監視器來保護孩子」。不過在開庭前，法官已斟酌瓦洛精神狀態能夠出庭。

（編按：除了瓦洛與戴貝爾「火速結婚」引起外界猜疑之外，這對夫妻還與其他案件有牽扯。戴貝爾在亞利桑那州被控串謀謀殺。瓦洛的前夫Charles Vallow被戴貝爾的兄弟Alex Cox槍殺。Alex Cox自稱是自衛殺人。奇怪的是，Alex Cox後來也死去，警方稱他是死於自然。由於這宗兩少年埋屍後院、發生在愛達荷州的案件法律程序正在進行中，所以戴貝爾在亞利桑那州的案件暫緩處理，戴貝爾也未獲安排就亞利桑那州的案件進行抗辯。）

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