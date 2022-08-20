柬埔寨詐騙｜賭場員工跳河逃走案：經理被拘　越媒曝豬仔贖金價碼

位於柬埔寨接近柬越邊境一個賭場8月18日傳出越南籍員工集體逃跑，數十男女逃出一幢大樓。他們為避免被人抓回去，不顧一切跳河。河中可見一個個人奮力游到對岸，因對面就是越南國境。事件引起柬埔寨政府注意。

柬副總理兼內政部長薩肯（Sar Kheng）稱，涉案一名賭場經理已被拘留。薩肯也指出，逃出來約40名越南籍員工沒入境記錄，涉嫌在柬非法工作。

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《柬中時報》稱涉事賭場名為「金鳳娛樂城」（Golden Phoenix Entertainment Casino），位於邊境的干丹省，與越南僅相隔一條河。

流出的影片畫面中，大批員工拔腿狂奔跑出大樓，而手持棍棒的黑衣男子追捕他們。這些逃出來的人一個接一個跳入平吉河（Binh Di River）並游去。影片中河面上一顆顆黑色的人頭，全都是已跳河並想游到越南國境的勞工。

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《越南快訊》18日引述越南邊境安江省邊防部隊指揮部官員黎玉俊（Le Ngoc Tuan）18日說，當天合計42人從賭場逃出並試圖過河，其中一人被沖走，一人則被賭場的人抓回去。

他稱，成功逃走的40人、包括35名男子及5名女子，身份有待確認。

黎玉俊稱，這班人聲稱他們往柬埔寨網絡賭場工作，不僅工作過勞（薩肯稱他們每天工作14小時），還沒按時收到薪金以及獲准休息，情況已持續4個月。

《越南快訊》引述越南當局稱，很多越南人被騙到柬埔寨賭場或其他類似場所工作，往往備受剝削，倘想返越，則須向賭場支付贖金。越南新聞網站Zingnews於20日報道贖金金額介乎3,000美元（約2.5萬港元）至3萬美元（約23萬港元）。

報道也指出，在2022年上半年，越柬當局已合作救出面對類似情況的逾250人。

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