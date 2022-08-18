大批越南人逃出柬埔寨賭場影片熱傳　柬媒指疑涉拘禁　警介入調查

據柬媒報道，柬埔寨邊境一間賭場8月18日發生大批越南籍員工逃跑事件，網絡流傳影片顯示有數十人狂奔逃出一棟大廈，並紛紛跳河逃走，當地傳媒指事件疑涉非法拘禁問題。警方證實發生越南職員逃跑事件，已介入調查。



事件發生於柬埔寨南部干拉省一間靠近邊境的賭場，位置與越南僅一河之隔，事發時有近60名越南人集體衝出賭場逃跑。也有柬媒指該處是經營網絡賭場。

長約1分鐘的網絡影片顯示，數十人衝出一棟大廈，大部份為男性，大廈外有多名疑似保安試圖攔截，均未有成功，現場部份人手持長棍並追打他人。及後影片顯示有多人跳進河裏逃避追捕，據報河的對岸為越南領土。

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柬媒指疑涉拘禁

綜合柬媒Kampuchea Thmey Daily、華文媒體柬單網所指，初步消息顯示大批人從賭場逃跑的原因，是最初有招聘人員謊稱帶他們到柬埔寨西港一家賭場上班，但之後他們被拘禁到干拉省的賭場，至18日他們展開反抗及逃跑，與保安發生衝突。

警方：不是暴力事件 展開調查

《柬中時報》指，干拉省警方證實事件發生於戈通縣一家賭場，干拉省警察局局長倩速振表示這不是暴力事件，是多名越南籍職員策劃聯手破門逃跑，造成3名保安受傷，目前警方正展開調查。