英媒稱美國防長三度要求會面不果　柬埔寨防長卻與「他」會面了

中國中央軍委副主席許其亮8月15日上午在廣州會見柬埔寨副首相兼國防大臣迪班。



許其亮說，面對世界百年未有之大變局，中國軍隊將堅定踐行習近平主席提出的全球安全倡議、全球發展倡議，同柬方加強溝通協調，深化務實合作，譜寫新時代兩軍關係高質量發展新篇章。中方堅定支持柬方維護國家主權、獨立和發展、穩定，堅定支持柬方自主選擇發展道路，堅定支持柬國防和軍隊建設。

迪班說，柬方始終不渝奉行一個中國原則，願同中方深化各領域務實合作，不斷提升兩國兩軍關係水平。

許其亮和迪班會面，這與英媒引述3位消息人士去年5月稱、美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）至少三度要求與許其亮對話但被拒，形成對比。最終中國國防部長魏鳳和2022年4月20日應約與奧斯汀通電話。這是奧斯汀上任逾1年以來與中國防長的首次通話。

圖為2022年8月15日上午，中央軍委副主席許其亮在廣州會見柬埔寨副首相兼國防大臣迪班。（中國國防部網站）

中國中央軍事委員會是全國武裝力量的最高軍事統率機構。中國國家主席、中共總書記習近平是中央軍委主席，許其亮和張又俠擔任副主席。中國國防部長魏鳳和則是委員會委員，層級方面較許其亮和張又俠為低。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）去年8月11日主持記者會時曾稱，國防部長奧斯汀會在最適當時候與中國軍方對頭人會談，並強調與他對等的中國高級國防官員是中國中央軍事委員會副主席，而不是國防部長。

新華社去年5月24日引述數位要求匿名的專家23日對《環球時報》表示，美國此舉是不遵守外交禮儀，想改變規則的另一個體現。他們稱作奧斯汀為美國防長想和中國同行對話，對象自然是中國國務委員、國防部長魏鳳和；但現在美國一些人卻認為「五角大樓應該和中央軍委副主席對話」，「這是不對等的，超出外交禮儀的要求。五角大樓不能、也沒有資格有過高奢望和要求。」