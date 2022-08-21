中國駐韓大使邢海明：所謂「限韓令」是子虛烏有

據微信公眾號「中國駐韓國大使館」8月17日消息，中國駐韓大使邢海明在接受韓國Channel A電視台專訪時表示，所謂「限韓令」其實是子虛烏有。

邢海明指出，中方高度重視中韓人文交流合作，我們支持雙方文化產業合作的態度是積極的、真誠的。當然，兩國開展文化交流也需要兩國民意的擁護。最近一段時間，受各種複雜因素的干擾，雙方民意基礎有所下滑，也影響到兩國人文交流的開展。但他想這些問題都是一時的。去年以來，已經有韓國優秀文藝作品，包括10部韓國電影、10部韓國電視劇、4個韓國遊戲重新登陸中國。希望雙方加強溝通交流，增進相互理解，通過進一步加強人文交流合作來推動國民間感情早日恢復。

邢海明表示，所謂「限韓令」是子虛烏有。

全文如下：

8月17日，韓國Channel A電視台在其電視頻道和網絡頻道同步播出邢海明大使專訪。邢海明就中韓關係、半島形勢、涉美問題等回答了記者提問。

一、很高興有機會採訪大使。8月24日中韓即將迎來建交30周年，習近平主席是否有特別為中韓關係釋放的訊息？

中韓建交30周年是兩國關係史上的一件大事。兩國領導人在建交逢五、逢十等重要紀念日有互致賀電的傳統。相信今年兩國領導人也將在建交30周年之際向兩國和兩國人民致以美好祝願，共同回顧總結雙邊關係發展成就和經驗，指明兩國未來前進方向。這將為中韓關係深化發展奠定更堅實基礎，注入更強大的動力。讓我們拭目以待。

二、尹錫悅政府執政初期，各方都很關注韓中關係發展方向。您多次見過尹錫悅總統，見面時感覺如何？

我多次同尹錫悅總統見面，總統先生對我十分親切，囑託我積極推動中韓關係發展，致力於增進兩國國民感情。我表示將為此作出努力。

三、中方在兩國外長青島會晤中提出「五個應當」，韓國內有觀點認為中方意在強調希韓方不明確站隊美方。中方擔憂韓方站隊美國的原因是什麼？各方評價尹錫悅政府比文在寅政府進一步強化韓美同盟，您怎麼看？

中韓友好合作是大勢所趨、民心所向，採取均衡的外交政策是歷屆韓國政府從自身利益出發所作選擇，不是誰對誰的要求。王毅國務委員提出「五個應當」，既是對過去30年中韓關係的重要發展經驗的精煉總結，也是兩國人民意願的最大公約數，更是確保兩國關係錨定正確方向、保持長期穩定健康發展的前提。我們願同韓方一道，繼續落實好兩國元首共識，堅持五個「應當」，合力推動中韓關係取得新的更大發展。

韓美是同盟，中韓兩國則是搬不走的近鄰、密切合作的夥伴。韓美發展同盟關係是雙方的事，中方不會干預。同時，韓美同盟關係不能損害地區和平穩定，更不能有損中方戰略安全利益。韓方同中國發展戰略合作夥伴關係，這是我們雙方的事，其他國家也無權說三道四。孔子說，「近者悅，遠者來」。我想韓方可以平衡地發展同中國和美國的關係，這符合韓國的國家利益。

四、目前韓中之間最緊迫的是半導體供應鏈及「晶片四方聯盟」（Chip4）問題。中方是否認為韓不應加入Chip4？美方和韓方提出Chip4並非針對特定國家，中方是否認為Chip4旨在遏制中國？

事實上，全球半導體產供鏈中最重要的國家和地區不止Chip4，而是Chip5。美國雖掌握了半導體尖端技術，但中國也是全球半導體生產大國和重要市場，把中國排除在外搞Chip4，其出發點就是錯誤的。雖然我們相信韓方沒有針對中國的企圖，但其他國家有沒有，我們不得不持懷疑態度。

我們認為，無論是半導體，還是貿易投資、尖端技術等領域，都應基於市場自發規律和企業自主選擇，構建有利於全球繁榮發展的產業鏈、供應鏈，而不是搞排他性「小圈子」。中韓在長期合作過程中已經形成深度融合的產業關係，也都是全球半導體產供鏈的重要環節，中國佔據韓國60%的半導體出口市場。我們歡迎韓國企業繼續擴大對華投資，樂見韓企在華經營取得成功。希望韓方從自身利益出發，慎重妥善處理有關問題。

五、上周韓中外長會談後，薩德問題在韓國國內一度炒熱。中方突然再次強調「三不一限」，中方為何這麼做？韓國政府表示本月末將實現薩德 「基地正常化」，中方是否會對此作出反應？

當今世界是一個整體，各國安全環境休戚與共，誰都不能只顧自己安全、不顧別人安全。薩德掌握在美方手裏，部署在距離中國最近的地方，嚴重損害中方戰略安全利益。薩德問題一度成為兩國建交以來遇到的最大挑戰，是一件不幸的事，需要雙方共同努力加以妥善管控。

不久前，中韓外長會晤期間，雙方一致認為應重視彼此安全關切，努力予以妥善處理，不使其成為影響兩國關係的絆腳石。在薩德問題上，中方是受害者，當然有權利發出聲音、表達關切，更有權利採取措施維護自身利益，希望韓方對此能夠理解。無論如何，薩德都不應針對中國，凡是損害中方戰略安全利益的事，中方都不能答應。希望雙方恪守共識，避免相互刺激，防止該問題再度突出。

六、尹錫悅總統在光復節講話中提出如朝實現無核化，將對朝開展經濟援助的「大膽構想」。您長期在朝鮮工作，您認為朝方是否會對「大膽構想」作出回應？ 有消息稱朝方已準備好進行第7次核試，中方可為勸阻朝發揮怎樣的作用？中方如何看待朝鮮的體制？

中國是半島近鄰，半島和平穩定同中國密切相關。半島生戰生亂，中國自身發展也會受到影響。中方在半島問題上立場是一貫的，我們反對半島任何一方擁核，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。無論是朝美對話還是南北對話，我們支持一切有利於實現半島和平與對話的努力。多年來，中方主辦六方會談，推動通過9・19共同聲明，並為南北開展對話創造有利條件，為維護地區和平穩定、積極勸和促談傾注巨大努力，今後也會這麼做。中方願同韓方和有關各方一道，沿着「雙軌並進」思路，按照「分階段、同步走」原則，一道為維護半島和平穩定、實現半島無核化做出積極努力。

近期半島局勢再現緊張，中方一直在以自己的方式做各方工作，中韓雙方也就此保持溝通協調。但我想強調，半島核問題的主要矛盾方是朝鮮和美國，解決問題的鑰匙握在朝美手中，美方應對朝方的正當安全關切予以回應。同時，韓朝係同一民族，血濃於水，就像一對兄弟相爭，我們作為鄰居從中勸解。但歸根結底，南北雙方才是半島的主人，我們一貫支持南北通過對話改善相互關係、推進和解合作。

中朝是傳統友好關係，中韓也是幾千年的近鄰和戰略合作夥伴。中方一貫尊重別國主權，不會幹涉別國內政，我們對鄰國的體制不便評價。但我想說，作為韓朝共同的鄰居和朋友，我們真心希望南北雙方在各自的發展道路上都能取得成功，這也有利於本地區和平穩定。

七、美國國會眾議長佩洛西不久前訪問台灣後訪問韓國，尹錫悅總統沒有會見，僅同其通了電話。您對此怎麼看？

佩洛西作為美國第三號政治人物、僅次於副總統的美國總統第二順位繼承人，不顧中方反覆勸阻和嚴正交涉，明目張胆竄訪中國台灣地區。此舉嚴重違背一個中國原則，嚴重違反美方公開承諾，惡意侵犯中國主權，也深深傷害中國人民感情，中方無法容忍，也不能退讓，迅速作出回應，並採取一系列堅決有力反制措施。這完全合理合法，既是維護自身主權和正當權益，也是在維護國際法和國際關係基本準則，任何人無權說三道四。

美方錯誤行徑也遭到國際社會普遍反對，目前已有170多個國家和國際組織公開表示支持一個中國原則。我注意到，韓國外交部亦重申，韓國政府始終堅持一個中國立場，我們對此表示感謝。我希望並相信，韓方將繼續在台灣等涉及中方核心利益問題上堅持正確立場，給予中方堅定支持。

八、近期韓國對華民意不甚樂觀。您為改善兩國民意做了很多工作，有何計劃進一步增進兩國民眾友好感情？

總的看，友好一直是兩國民意的主基調，互利合作一直是雙邊關係的主旋律。我近期走訪了韓國許多地方，接觸的韓國各界人士和普通民眾都對中國很友好。我想，當前兩國民意基礎有所下滑，主要是在年輕人之間，原因在於疫情條件下雙方溝通不暢，再加上一些彼此間的誤會造成的。中韓歷史文化深度交融，現實交往密切，有一些爭議很正常，但一經媒體和網絡炒作就成了大問題，造成負面影響。

我認為，雙方應該視疫情條件爭取儘快恢復兩國民眾直接交往，增進相互理解。同時應理性看待、妥善處理歷史文化爭議，其中一些可在學術範圍內討論，避免政治化，還有一些暫時處理不好的可以擱置。此外，雙方應對魚龍混雜的網絡訊息加以甄別，不要輕信一些虛假、煽動性訊息，避免受其蒙蔽蠱惑。希望Channel A等兩國媒體為此多發揮積極作用。

九、韓方希望中方解除「限韓令」，重開對韓國文化產品的禁令，但一直沒有如願。中方是否有意願以建交30周年為契機解決這一問題？

所謂「限韓令」其實是子虛烏有。中方高度重視中韓人文交流合作，我們支持雙方文化產業合作的態度是積極的、真誠的。當然，兩國開展文化交流也需要兩國民意的擁護。最近一段時間，受各種複雜因素的干擾，雙方民意基礎有所下滑，也影響到兩國人文交流的開展。但我想這些問題都是一時的。去年以來，已經有韓國優秀文藝作品,包括10部韓國電影、10部韓國電視劇、4個韓國遊戲重新登陸中國。希望雙方加強溝通交流，增進相互理解，通過進一步加強人文交流合作來推動國民間感情早日恢復。

十、習近平主席自2014年起有8年未訪韓，不知習主席何時會再次訪問韓國？

元首外交為雙邊關係發展起着無可替代的引領作用。習近平主席本人非常重視中韓關係。尹錫悅總統當選後，習近平主席第一時間發來賀電，並在尹總統正式就職前就同他通電話。王岐山副主席作為習近平主席特別代表來韓出席尹錫悅總統就職儀式，是疫情以來中方派出的最高級別代表團。這些都充分體現了中方對中韓關係的重視。不久前，朴振外長剛剛結束訪華，王毅國務委員同他進行深入溝通，為推動兩國關係發展發揮了重要作用。

我知道很多韓國朋友們都非常期待習近平主席儘快訪問韓國。兩國元首均以相互發出訪問邀請。我作為中國駐韓大使，也把習主席訪韓作為最重要的任務和使命。相信隨着疫情不斷好轉，兩國間高層往來將進一步恢復，為兩國元首交往創造良好氛圍。

十一、韓中是搬不走的鄰居，未來如何發展十分重要。您就韓中關係發展有何寄語和期待？

30年前，中韓建交一舉打破冷戰桎梏，這一決斷不僅為兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，更為維護地區乃至全球的繁榮與發展作出巨大貢獻。如今，中韓關係已步入而立之年，迎來更加成熟、穩重的發展階段。兩國關係站上了一個更高的台階，同時兩國人民和國際社會對我們的期待也在增加，雙方肩負的責任也更大。中韓關係好了，對雙方、對地區、對世界都好。

面向未來，希望雙方根據兩國領導人共識，不忘建交初心，着眼共同利益，順應人民期待，照顧彼此核心利益和重大關切，不斷拉緊務實合作和人文紐帶，增進國民相互理解和友誼，推動中韓關係在下一個30年取得新的更大發展。

微信公眾號「中國駐韓國大使館」消息顯示，Channel A有線電視台是韓國《東亞日報》於2011年創立的綜合類電視台。《東亞日報》是韓國三大報紙之一，始創於1920年，社訓為「民族主義、民主主義、文化主義」。