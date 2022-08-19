尹錫悦執政100日 |「平衡」中美蹺蹺板　對華為何反反覆覆

韓國總統尹錫悦執政滿百日之際，支持率持續徘徊在30%以下的低位。誠然，尹錫悦低支持率主要是由於人事安排爭議、政策左右搖擺以及身邊人捲入醜聞等。但尹錫悦的對華態度來回變化，也成了輿論關注的焦點之一。在競選過程中曾發表了一系列反華言論，被認為是歷屆韓國總統裏最反華的這位韓國總統，但近來尹錫悦又是拒見佩洛西，又高調表態「一中政策」，然而重啟薩德又「不容談判」，尹錫悦對華態度如何生變了？

高度配合美國

早在競選過程中尹錫悦就發表了一系列反華言論，他毫不掩飾自己的政治立場，直言韓國應該追隨美國，拉近與美國之間的關係，積極表示配合美國在韓國境內增加部署薩德系統。尹錫悦正式擔任韓國總統還未到24小時，就迫不及待地主動致電給拜登。

長期以來，韓國是美國的附庸，習慣依賴美國，至少在重大問題方面，服從美國。尹錫悦上台以來，韓國在外交政策上不斷倒向美國，在此期間，韓國參與了拜登推動的「印太經濟框架」，同時還於6月份參加北約峰會，與歐洲諸國合作。美國方面也對尹錫悦的活躍表現非常滿意，接連邀請他參與各種國際組織活動。一定程度上來說，尹錫悦很配合美國。在尹錫悦組建的政府工作團體，其中身居要職的幾乎都是親美官員。

2022年4月7日，韓國候任總統尹錫悦（左二）在平澤市與駐韓美軍代表會面。（AP）

對華展現「一中」姿態

但在近期，尹錫悦政府的所言所行又似乎「靠攏」中國。尹錫悦當選後的首場記者發布會談及中韓關係，他強調，中國是韓國最大的貿易伙伴，韓國有必要與中國保持和發展合作關係，在相互尊重相互合作的基礎之上推動涉華外交工作。尹錫悦希望中韓兩國能夠保持交流與對話，增進溝通。8月17日，韓國外交部長官朴振在「紀念尹錫悦政府成立百日」的特別學術會議上也進一步稱，中國是韓國重要的經濟夥伴，排除中國，就難以談及印太地區的未來。

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，韓國政府連續強調自己支持一個中國政策。在佩洛西訪問韓國時，不僅沒有韓國政府官員前往機場迎接，而且尹錫悦還以休假的名義拒絕與其會面。

佩洛西訪韓時，尹錫悦休假，8月3日去觀賞了舞台劇《2號線房客》並與演員合照。（韓國總統辦公室）

此外，美國成立「晶片四方聯盟」（Chip 4），意圖整合全球半導體產業鏈，當然也是為了防止中國在半導體領域扭轉局勢。美國力邀韓國參加「晶片四方聯盟」。為了催促韓國儘快地加入進去，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上個月訪問韓國時還下達了「最後通牒」，要求韓國在8月底之前做出是否加入「晶片四方聯盟」的決定。

韓國政府最終「順應」了這份「最後通牒」，於幾天前表達了加入該組織的意向。但韓國政府卻向美國方面提出了幾個要求。韓國政府表示如果要加入「晶片四方聯盟」，那麼該組織必須以承認「一個中國」政策，以及不提及任何對華出口限制為前提。尹錫悦韓國政府這番話真的讓美國猝不及防。

當然，雖然中國需要從韓國進口半導體晶片與設備，但是韓國半導體企業的原材料絕大部分也都必需從中國進口，如果「晶片四方聯盟」要求韓國半導體企業從中國市場撤出，對於韓國而言是得不償失的。正因如此包括三星在內的大型半導體企業此前均對該組織表示反對。尹錫悦政府在綜合思考了多方面利益之後，繼續保持與中國的友好關係顯然最為明智。

韓國考慮到中國的巨大市場是不願意追隨美國加入遏制中國的「半導體晶片聯盟」，但問題是一旦加入了，以後的事情韓國可能就「身不由己」了，道理跟「薩德」是一樣的。這方面也得往長遠考慮到。

重啟薩德「不容談判」

今年正值中韓建交30周年，兩國都希望以此為契機，推動中韓關係更上一層樓。尹錫悦拒見佩洛西，韓國外長訪華似乎都推高了兩國關係走向。然而中韓外長會見剛結束，韓國卻決定在本月底重啟薩德反導系統，並堅稱此事涉及國家安全，「不容談判」。

中國外交部發言人汪文斌8月10日例行記者會上剛稱，中方已多次向韓方表明關切，韓國政府正式對外作出「三不一限」的政策宣示。中方重視韓國政府的這一立場，基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了「薩德」問題。

然而，韓國外交部長朴振在介紹訪華成果時表示，已向中方明確表明所謂「薩德三不」並不是韓方對中方的承諾或雙方達成的協議。次日，韓國總統辦公室再一次重申，關於薩德反導系統「三不一限」並非韓方對中方的承諾，也不是中韓雙方達成的協議。所謂「三不一限」，是指文在寅政府外長康京和訪問中國期間，向中國政府保證「韓國不加入美日同盟，不加入以美國為首的導彈防禦網絡，不再增加部署薩德系統，並對已經在韓國落地的薩德系統作出限制」。

韓國8月17日表示，韓美國防官員16日至17日舉行了會議，討論應對朝鮮威脅的延伸威懾戰略、「薩德」基地正常化、韓美日安全合作等議題。

8月9日，中國國務委員兼外長王毅（右）在山東省青島市與韓國外長朴振（左）會談。（AP）

與此同時，美韓兩國宣佈將會在8月22日正式開啟名為「乙支自由盾牌」的一系列軍演，以增強韓國的防衛能力，保衛國家安全。 8月18日，統一部長官權寧世表示，無論在什麼條件下，即便是在尹錫悦提出「朝鮮半島資源交換項目」下，即由韓國向朝鮮提供經濟、政治、軍事相應援助，朝鮮棄核的「大膽構想」中，也不能包括中斷韓美聯合軍演這一項條款。

對於文在寅政府推進的朝鮮戰爭終戰宣言，權世寧表示，「現在朝鮮半島已經處於停戰體制。維持現狀是目前的最優解，因此我（權寧世）認為走向終戰體制並不是那麼必要。」事實上，這一點與中國和朝鮮的主張不同，朝鮮一直要求將《臨時停戰協定》轉變為《和平協定》問題，中國也支持朝鮮的安全關切問題。但美國目前不想解決。這涉及到美朝建交問題等一系列問題的解決，駐韓美軍怎麼辦？怎麼利用半島問題來牽制中國？這也是朝核問題遲遲不能解決的根本所在。顯然，現在韓國政府在這個問題上對美妥協。

聽其言觀其行

韓國在政治安全上始終依靠美國，不僅由於半島形勢不穩定，更在於韓國軍隊的作戰指揮權長期掌握在美軍手裏。韓國政府基本上是安全靠美國，經濟靠中國，這個基本狀況亦很難轉變。

有長期觀察半島局勢的分析人士就指出，韓國人的性格裏，什麼事情都喜歡往好的方面去想，什麼事情不願意往壞裏想，認為什麼事情「車到山前必有路」。先把眼前的「難題」處理掉，至於後果到時候再說吧！認為事情出現後，一陣風雨就會過去的。這一點跟中國人有很大的不同。中國的戰略文化重視的是「表裏如一」。而且，中國人一般是往壞裏想，往好裏做，「醜話說在前面」，但一般是「說到做到」。但韓國人一般是為了維護眼前的好氛圍，可以善意地說好話，至於承諾是否兑現，那就另當別論了。這種性格特點和思維方式，對外交政策的影響需要謹慎提防。

當然，國家體量和綜合實力決定外交政策和博弈能力，韓國的最佳地緣選擇是繼續走好大國間的平衡木，而不是押寶美日的蹺蹺板。看來，尹錫悦暫時不是那麼壞，當然是不是真好，於中方角度來看，還是應該保持警惕並且拭目以待。