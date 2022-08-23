俄烏局勢｜俄烏戰爭陷半年數以萬計死傷　未有停火跡象

俄羅斯入侵烏克蘭持續半年，俄烏戰爭未有結束的意思。砲彈持續落在歐洲最大核電站，札波羅熱核電廠附近，引起國際關注。烏克蘭在8月24日迎來獨立日，烏方警告俄軍可能會趁機進一步行動，發動襲擊。



烏克蘭在8月24日迎來脫離蘇聯獨立31周年，也是俄烏戰爭爆發半周年。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，俄羅斯可能會趁當天作出「特別醜陋的事情」。

澤連斯基在電視講話中，表示他已向法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）討論了「所有的威脅」，並把資訊傳達給各國領袖，包括土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。

圖為5月3日，烏克蘭基輔，一個被俄軍砲火炸毀的民居。（AP）

戰事未見停火跡象

戰爭半年過去，預料對雙方造成數以萬計的死傷，烏克蘭表示迄今已有近9000名烏克蘭軍人陣亡。俄軍未有公布數字，但外界推測戰爭讓雙方輸失慘重。隨着歐美先進武器抵達烏克蘭，烏克蘭開始在部分區域轉守為攻，在烏東的前線與俄軍陷入膠着狀態，俄軍持續砲轟城市。

克里米亞軍事基地及彈藥庫在自上月發生多宗襲擊，烏方未正式承認責任，但澤連斯基表明戰爭「從克里米亞開始，要在克里米亞結束」。

俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫（Gennady Gatilov）表示，總統普京（Vladimir Putin）不會與澤連斯基直接談判。他稱4月莫斯科和基輔談判一度「非常接近」達成結束衝突的協議，批評美國和北約施壓烏克蘭放棄談判。加季洛夫稱目前看不到兩國有外交接觸，達成停戰的可能性，莫斯科預期這場衝突會拖長。

札波羅熱核電站安全受威脅

札波羅熱城市尼科波爾（Nikopol）遭受持續砲擊，威脅札波羅熱核電站安全。地區州長兹尼琴科（Valentin Reznichenko）表示，當地一夜間遭受5次不同的砲擊，導致一間工廠起火，切斷了3000戶的電力。

札波羅熱核電廠是全歐洲最大的核電站，攻擊引起國際關注。英國、法國、德國和美國領導人21日敦促各方，保持軍事克制，

圖為8月22日，烏克蘭東部頓涅茨克，一架烏方坦克駛過。（AP）

圖為8月22日，俄羅斯莫斯科。被西方稱為「普京智囊」的杜金女兒杜金娜遇襲身亡，警方正在搜證。（AP）

普京智囊女兒遇襲身亡

在8月22日，被西方稱為「普京智囊」的杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）遭汽車炸彈襲擊身亡。俄羅斯指責兇手是一名烏克蘭公民，現已逃往愛沙尼亞。外界質疑行兇者的目標是杜金，而非其女兒。

烏方否認牽涉襲擊，澤連斯基顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在電視講話中表示，此事件與烏克蘭無關：「因為我們不是俄羅斯這樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家。」

天然氣不足加劇通貨膨脹

俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於要維修渦輪機，俄羅斯將於31日至9月2日期間，關閉供氣給歐洲多國的「北溪一號」天然氣管道。管道目前每日提供3300萬立方米的輸氣量，僅是最高容量的兩成。

俄烏戰事爆發後，加劇全球能源危機，西方國家一再指責莫斯科以能源供應作為武器。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）22日警告，嚴峻的冬季即將來臨，俄羅斯當局有可能進一步收緊天然氣供應。

因應俄羅氣天然氣供應短缺，德國決定臨時課徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應以及來源轉換的成本。但經濟學家警告，稅款將進一步加速歐洲最大經濟體的通貨膨脹，讓德國經濟在冬天可能陷入衰退。