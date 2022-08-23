「普京智囊」杜金回應女兒被殺：是烏克蘭政權新納粹分子恐襲所為

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）盟友兼智囊杜金（Aleksandr Dugin）的女兒杜金娜（Daria Dugina）8月20日在汽車炸彈爆炸中身亡，杜金22日首次就事件表態，稱這是烏克蘭政權的新納粹分子實施的恐怖襲擊。



杜金22日表示，「烏克蘭政權納粹分子8月20日實施的恐怖襲擊，就發生在我眼前，他們用爆炸方式，如同禽獸般殘忍殺害我的女兒杜金娜。」

杜金又指：「她是一名優秀的東正教女孩、愛國者、軍官和哲學家。她的演講和採訪報道總是很深刻、有根據和克制的。她從未呼籲過暴力和戰爭。」杜金形容，女兒在自己職業生涯上是一顆正在冒起的新星，但是俄羅斯的敵人卑鄙地暗殺她。

普京已簽署命令，向杜金娜追頒英勇勳章，並向杜金娜的家人表示哀悼，形容她被謀殺是卑鄙殘忍的犯罪行為，「她真誠地為人民、為祖國服務，她用行動證明了什麼是俄羅斯的愛國者。」

俄羅斯22日指控烏克蘭汽車炸彈爆炸策劃事件，兇手是烏克蘭女公民沃夫克（Natalya Vovk），指她逃到愛沙尼亞。有報道指，她曾在烏克蘭武裝部隊服役。

俄羅斯聯邦安全局指，是沃夫克遙距引爆了炸彈，導致杜金娜死亡。外界質疑行兇者的真正目標是杜金，而非其女兒。

烏克蘭政府21日曾否認與此案有關。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在電視轉播的講話時說：「烏克蘭與此事完全無關，因為我們不是俄羅斯這樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家。」