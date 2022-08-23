俄烏戰爭半年未有停歇跡象　美媒：寒冬將考驗歐洲支持烏克蘭決心

俄烏戰爭自2月24日爆發至今，尚未有停戰跡象，隨着談判停滯，俄方更稱愈來愈難看到外交解決方案，意味戰爭距離結束遙遙無期。美媒8月23日指，歐洲官員正擔心食物價格上漲、能源供應有限及經濟可能衰退的凜冬將至，此將考驗歐洲支持烏克蘭的決心。



英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使加季洛夫（Gennady Gatilov）接受傳媒訪問時，稱將不會有兩國總統之間的直接會面，他並指衝突愈是持續下去，愈難通過外交途徑解決。

美國有線新聞網絡（CNN）指，這半年來西方多國在抗俄議題上很大程度是團結一致，但報道引述不具名的西方官員、外交官指，歐洲官員正擔心在冬天來臨時，各國合作抗俄的共識可能會瓦解。

英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House）資深顧問吉爾（Keir Giles）認為，烏克蘭面臨的挑戰與開戰首天一樣，就是要讓西方站在他們那邊，西方各國須為支持基輔付出成本，除了來自普京政府的天然氣和糧食威脅，還有經濟與人道主義成本。

保加利亞：將與俄氣磋商

歐洲多國正想着如何應對即將到來的冬天，據英媒報道，保加利亞官員22日表示，將與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）舉行磋商，商討恢復供應天然氣。