俄烏局勢｜扎波羅熱核電廠戰火未停　俄要求安理會討論形勢

俄烏戰爭8月23日滿半年前夕，在俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhya）核電廠周邊地區22日再遭到攻擊。基於俄烏雙方互相指摘對方施襲，俄羅斯22日要求聯合國安理會23日召開緊急會議，商討核電站局勢。



地區州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，位於第聶伯河（Dnieper River）對岸、距離扎波羅熱核電廠下游約9.6公里的南部城市尼科波爾（Nikopol），22日晚三度遭火箭和迫擊砲襲擊，擊中房屋、幼兒園、公共車站和商店。烏克蘭媒體報道，襲擊造成4人受傷。

尼科波爾副市長霍博利特（Natalia Horbolit）稱，扎波羅熱核電廠周邊地區自7月遭受嚴重砲擊以來，該市已有約40%居民逃離當地。

國際原子能機構（IAEA）警告說，如果核電廠遭到襲擊，將造成嚴重後果，呼籲雙方將其設為正式的非軍事區。俄烏雙方都互相指控是對方發動攻擊，各界擔憂此舉有爆發核災之虞。

俄羅斯聯邦常駐聯合國第一副代表德波良斯基在自己的Telegram頻道上發布消息指，要求聯合國安理會於8月23日就扎波羅熱核電站局勢召開緊急會議。

波良斯基說，「因烏克蘭針對扎波羅熱核電站不斷發起挑釁，我們要求聯合國安理會在國際和平與安全威脅議程項目下召開緊急會議。俄方請聯合國秘書長古特雷斯在會上發言。」