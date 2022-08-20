美國駐華大使：中國須證明北京並非台海「不穩定因素」

美中關係近期因為台海問題而進一步緊張，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）8月19日認為，北京方面需要向世界證明不是在台海問題上的不穩定因素。



伯恩斯19日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，指華府不認為眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和平訪台導致美中關係產生危機，認為這次危機是北京方面反應過度引起。

他指出全球有不少聲音憂慮中國成為台海不穩定因素，稱這不符合任何人的利益。伯恩斯稱，北京方面當今要務是向世界表明，將來在台海和平行動。

佩洛西2日抵達台北後，中國副外長謝鋒為此召見伯恩斯，後者強調佩洛西有權訪台，重申華府捍衛台海和平穩定近60年，並要求謝鋒保證北京方面以推動和平穩定的方式行事。

伯恩斯表示，北京以發射飛越台灣的導彈、恫嚇和脅迫台灣當局，亦在全球推動歸咎美國損害台海穩定的行動，以及暫停中美軍方高層對話及氣候談判。

他強調，華府明確表明對台政策不變，北京停止與華府進入氣候談判對全球帶來影響，因此認為雙方應在這個問題上保持高級別對話，才符合兩國甚至全球的最佳利益。伯恩斯同時提到，美中大使館之間仍有正式接觸，但內閣級別高層對話是無可取替。