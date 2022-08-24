俄烏戰爭半周年｜莫斯科民眾意見分歧　但都希望戰爭盡快結束

俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月，戰爭至今未有企息的跡象。在莫斯科，有支持着俄羅斯出兵的民眾，同時有對烏克蘭人民感到同情的人，但幾乎所有人都希望，戰爭能盡快結束，恢復和平。



法新社在莫斯科，訪問了數名當地的居民。35 歲的IT專家羅曼年科（Dmitry Romanenko）告訴記者，他討厭戰爭的爆發：「我為烏克蘭人感到難過，他們無辜受苦，他們沒做錯什麼事。」

「戰爭摧毀了我做的所有事和我所有的業務，我原本希望創業，但我的8個業務項目已因戰爭全毀。」

圖為8月20日，俄羅斯聖彼得堡，街上可見穿着Z字樣，支持俄羅斯軍事行動的民眾。（AP）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭的決定，令許多俄羅斯人生活陷入混亂。西方國家的制裁對俄羅斯的傷害雖然比預期中的少，但許外資撤離和通貨膨脹，對普遍百姓造成重大影響。

83歲的退休藝術評論家畢亞里克（Valentina Byalik）說道，俄羅斯這偉大的國家被孤立了，讓每個人都討厭這國家，令人痛苦。

「我們這一代人的童年是在戰爭度過的。很遺憾，我們的晚年也要在戰爭中度過。」「即使我們住在遠離軍事行動的地方，我們也會為死去的人們感到悲傷，無論他們的國籍是什麼。」

但在莫斯科亦可見民眾支持烏克蘭戰事，一些汽車窗戶上貼著Z字的貼紙，這是在烏克蘭作戰的俄軍象徵。

33歲的科索夫（Vladimir Kosov）和他55歲的母親在放在路上一排坦克前漫步，他們都穿著印有白色Z字樣的恤衫，他表示俄羅斯有責任支持烏東親俄的頓巴斯地區。

他批評着烏克蘭的「極端民族主義」，稱這是現世代最危險的威脅，並表示俄羅斯終究會勝利，然後一切都會好起來。

即使衝突持續的時間比許多人預期的要長得多，那些支持國家發動軍事行動的人們表示，他們對衝突的結果毫不懷疑。

35歲的清潔公司經理喬桑（Nadezhda Josan）表示道，俄羅斯最終會勝利，與烏克蘭之間將恢復和平，因為俄烏一直都是友好國家。

「希望一切都會很快結束，一切都會好起來的。」