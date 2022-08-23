「普京智囊」杜金女兒遇刺：不管誰是真兇　對俄羅斯皆屬災難

普京「智囊」、俄羅斯極右翼政治學者杜金的女兒杜金娜（Darya Dugina）在莫斯科遇刺身亡，俄聯邦安全局22日稱該案已成功告破，該案由烏克蘭特勤部門準備和實施，執行者是烏克蘭女特工娜塔莉婭·沃夫克（Natalya Vovk），案發後已經逃往愛沙尼亞。

俄羅斯方面還公布了該案的具體細節，稱嫌犯於7月23日受烏克蘭安全部門指派，帶着12歲的女兒進入俄羅斯。她開的是一輛Mini Cooper，在進入俄羅斯時，使用的是「頓涅茨克共和國」車牌號E982ХН；抵達莫斯科時，改為哈薩克車牌號172AJD02；最後在離境時改為烏克蘭車牌：AH7771IP。

俄方還聲稱，沃夫克花了約一個月的時間準備這次襲擊。她先在杜金娜居住的小區租了一套公寓，研究杜金娜的生活規律。後在她駕駛車輛的座椅下方設置了炸彈，通過遙控器引爆了炸彈。

俄羅斯媒體據報道，事發當天，在莫斯科郊外，沃夫克和女兒一起，參加了杜金娜和父親的活動，並旁聽了杜金「傳統與歷史」的演講，直到爆炸發生後一天，母女二人才動身逃往愛沙尼亞……

圖為杜金娜2022年8月在社交網站的影片畫面。（杜金娜的Telegram）

而烏克蘭方面則表示，烏方與這起汽車爆炸事件無關。烏國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）22日也再次否認烏克蘭與此事有關。

有分析認為，杜金（包括遇刺的杜金娜）在俄羅斯並非權力核心圈重要人物，對俄烏戰爭決策也非常有限，對烏克蘭來說，投入這麼多特工資源，冒這麼大的險，進入俄羅斯腹地謀刺這樣一個帶有學者性質的邊緣政治人物，是一件很不合常理的事。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）更是嘲諷，稱 「俄羅斯宣傳員生活在一個虛擬的世界」，所謂的兇手居然帶着12歲的女兒卻執行任務，應該是「（俄羅斯）特種部隊中的毒蛇開始了一場內鬥。」簡言之，就是說這是俄羅斯本國內鬥的結果，杜金娜是俄羅斯自己人「窩裏鬥」的犧牲品。

考慮到俄烏雙方自開戰以來，雙方都在在釋放一些真真假假的消息，都想把挑起並擴大戰爭的責任推到對方頭上，污名化對方，所以以上雙方的說法雖然都各有道理，但是都不完全可信。

那麼，這樣一來，這起案件就存在兩種可能：一種可能就如俄聯邦安全局所說，是烏克蘭派人做的；一種情況則如烏克蘭所聲稱，是俄羅斯人藉着俄烏戰爭的時機，互相進行肉體消滅，是俄羅斯人自己「窩裏鬥」。

不管是哪種可能，對俄羅斯來說，都是災難性的。

如果是第一種可能，那就反映出俄羅斯現在的社會安全體系真可謂是漏洞百出。在雙方處於戰爭狀態下，敵對一方的特工能長驅直入進入俄羅斯首都心臟地區，在攜帶一個12歲兒童的情況下，不僅成功謀刺，還能成功撤離，用「篩子」來形容俄羅斯的戰時安全體系，真是一點都不冤枉。

如果再聯繫俄烏戰爭爆發之前、之初，俄軍事情報部門對烏克蘭軍事部署與社情民意的糟糕掌握，以及開戰前美西方對俄軍事動向的清楚了解，俄羅斯情報與安全部門的工作真是需要認真檢討。俄總統普京為此大發雷霆，把有關軍事情報部門官員逮捕整肅真是很有必要。

曾幾何時，蘇聯（俄羅斯）KGB也算是全球情報界神話般的存在，其組織之嚴密，行動力之強悍，和美國CIA，英國軍情六處（MI6），以色列情報部門摩薩德（Mossad）等相比毫不遜色，但是經這次俄烏戰爭檢驗，俄的軍事情報偵測與戰時反間能力，和俄軍的真實作戰水平一樣，真是令人不敢恭維。

在2016年8月11日拍攝的這張照片中，新歐亞主義思想家杜金坐在他位於俄羅斯莫斯科市中心的電視演播室內。這位俄羅斯民族主義思想家常被西方媒體稱為「普京的大腦」。他的女兒杜金娜2022年8月21日死於一宗汽車爆炸事件，地點在莫斯科郊區。（AP）

如果是第二種可能，情況可能就更糟糕了。

如果是這種情況，那就說明俄羅斯內部情況現在很不穩定，甚至已經到了要靠暗殺剷除對手才能解決問題的程度，說明圍繞俄烏戰爭或其它內部議題，俄羅斯精英階層出現了難以協調的巨大分歧。

歷史上，雖然對政治對手進行肉體消滅，一直是俄羅斯精英政治鬥爭的特色，因爭權奪利或政治歧見而被謀殺的案例在莫斯科時有發生，但是在俄烏戰爭和面臨西方制裁的艱難時期，發生具有如此嚴重影響的謀殺案件，傳遞的消息對俄羅斯尤為不利。

當然 ，對俄羅斯來說，因為案件在本國境內發生，調查權掌握在自己手裏，即便是內部謀殺，還是可以通過某些方式，比如官方輿論等，將調查方向引向烏克蘭當局，反過來更激發俄國民對烏克蘭的恨意，並將這種恨意轉化對戰爭的支持。

這種操作，在國際政治戰場屢見不鮮。

所以，不管這起謀殺案是否是烏克蘭安全當局所為，烏方想要徹底撇清關係，幾乎是不可能的，簡單說就是：不管是不是烏克蘭所為，都必須是烏克蘭所為。